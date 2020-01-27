Главы МИД Азербайджана и Армении обсудят карабахский конфликт в Женеве

Очередная встреча глав МИД Азербайджана и Армении по урегулированию нагорно-карабахского конфликта состоится 29-30 января в Женеве. Как сообщает Report, информацию об этом подтвердила официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

"Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров сообщал ранее, что в конце января состоится встреча с его армянским коллегой. В этой связи, подтверждая распространенные ранее информации, сообщаю, что 29-30 января в Женеве состоится встреча главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном", - сообщила Л. Абдуллаева.