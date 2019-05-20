Главы государств поздравили Ильхама Алиева

Король Швеции Карл Густав XVI направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент.

Передаю Вашему превосходительству искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, а народу Азербайджана – процветания".

В поздравительном письме, адресованном президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым говорится:

"Ваше превосходительство уважаемый президент.

Мне доставляет огромное удовольствие сердечно поздравить и выразить Вам и братскому народу Вашей страны свои наилучшие и искренние пожелания по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

Мы с удовольствием наблюдаем за осуществляемыми под Вашим мудрым руководством коренными реформами в социально-политической жизни Азербайджана, весомыми успехами, достигаемыми в деле наращивания экономического потенциала и авторитета страны.

Уверен, что благодаря нашим совместным усилиям стратегическое партнерство между Узбекистаном и Азербайджаном, традиционно дружеские и основанные на взаимоуважении связи сотрудничества будут и впредь развиваться во благо наших народов.

Пользуясь случаем, уважаемый Ильхам Гейдарович, желаю Вам долгих лет жизни, крепкого здоровья, семейного счастья, а также больших успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а братскому народу Азербайджана – мира, процветания и устойчивого развития".

Президент Исламской Республики Афганистан Мохаммад Ашраф Гани также направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

В тексте поздравительного письма говорится:

"Для меня большая честь от имени народа Афганистана передать Вам и в Вашем лице братскому народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю 28 Мая – Дня Республики.

Я был рад возможности встретиться с Вами в марте в рамках Глобального Бакинского форума, провести обсуждения по различным сферам отношений между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Афганистан. Я также очень рад видеть сегодня еще большее развитие наших связей.

Выражая свое желание расширять дружественные связи и сотрудничество между нашими странами, верю, что Азербайджанская Республика добьется еще большего развития под Вашим мудрым руководством.

Ваше превосходительство, желаю Вам здоровья, успехов, а дружественному народу Азербайджана – счастья и прогресса".