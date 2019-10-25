Главы государств и правительств прибыли в Азербайджан на саммит Движения неприсоединения

Высокие гости прибыли в Азербайджан для участия в XVIII саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения, пройдет который с 25 по 26 октября.

Как сообщает Report, в четверг в Азербайджан прибыли президенты Венесуэлы Николас Мадуро, Джибути Исмаил Омар Гелле, Намибии Хаге Готтфрид Гейнгоб, Алжира Абдель Кадер Бенсалах, Ганы Нана Акуфо-Аддо, Афганистана Мухаммад Ашраф Гани, премьер-министры Ливии Фаиз Сарадж, Непала Кхадга Прасад Шарма Оли, Бангладеша Шейх Хасина, председатель Президиума Боснии и Герцеговины сербского происхождения Милорад Додик и другие.