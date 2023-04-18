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Главе МИД Великобритании направлено обращение в связи с взятыми в плен азербайджанскими солдатами

Главе МИД Великобритании направлено обращение в связи с взятыми в плен азербайджанскими солдатами Глава действующей в Лондоне азербайджанской общины Великобритании Фарида Панахова обратилась с письмом к министру иностранных дел Великобритании Джеймсу Клеверли в связи с захваченными в плен в Армении азербайджанскими солдатами.
Внешняя политика
18 апреля 2023 г. 11:52
Главе МИД Великобритании направлено обращение в связи с взятыми в плен азербайджанскими солдатами

Глава действующей в Лондоне азербайджанской общины Великобритании Фарида Панахова обратилась с письмом к министру иностранных дел Великобритании Джеймсу Клеверли в связи с захваченными в плен в Армении азербайджанскими солдатами.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Государственного комитета по работе с диаспорой.

В письме разъясняется причина, по которой солдаты азербайджанской армии Бабиров Агшин Габиль оглу 2004 года рождения и Ахундов Гусейн Ахлиман оглу 2003 года рождения попали в плен, а также приводятся сведения о бесчеловечном обращении с азербайджанскими военнослужащими. Эти преступные действия расценены как грубое нарушение Арменией международного гуманитарного права.

"Bажно направить миру четкий месседж о том, что Великобритания не потерпит нарушения международного права, заявить, что мы солидарны с правительством Азербайджана в его усилиях по достижению справедливости. Мы верим, что защищая права человека и верховенство закона, мы сможем сделать мир более безопасным и справедливым для всех", - говорится в письме.

Напомним, что 10 апреля Минобороны Азербайджана сообщило о том, что в условиях ограниченной видимости при неблагоприятных погодных условиях в направлении Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики двое военнослужащих Азербайджанской армии Бабиров Агшин Габиль оглу и Ахундов Гусейн Ахлиман оглу сбились с пути и заблудились.

Позже армянская сторона признала, что азербайджанские военные находятся у них. Также были опубликованы фото- и видеоматериалы жестокого обращения с одним из них.

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Версия на английском языке Azerbaijani community of UK appeals to British FM over Azerbaijani soldiers captured in Armenia
Версия на азербайджанском языке Ermənistanın əsir götürdüyü Azərbaycan əsgərləri ilə bağlı Britaniya XİN başçısına müraciət olunub

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