Главе МИД Великобритании направлено обращение в связи с взятыми в плен азербайджанскими солдатами

Глава действующей в Лондоне азербайджанской общины Великобритании Фарида Панахова обратилась с письмом к министру иностранных дел Великобритании Джеймсу Клеверли в связи с захваченными в плен в Армении азербайджанскими солдатами.

Глава действующей в Лондоне азербайджанской общины Великобритании Фарида Панахова обратилась с письмом к министру иностранных дел Великобритании Джеймсу Клеверли в связи с захваченными в плен в Армении азербайджанскими солдатами.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Государственного комитета по работе с диаспорой.

В письме разъясняется причина, по которой солдаты азербайджанской армии Бабиров Агшин Габиль оглу 2004 года рождения и Ахундов Гусейн Ахлиман оглу 2003 года рождения попали в плен, а также приводятся сведения о бесчеловечном обращении с азербайджанскими военнослужащими. Эти преступные действия расценены как грубое нарушение Арменией международного гуманитарного права.

"Bажно направить миру четкий месседж о том, что Великобритания не потерпит нарушения международного права, заявить, что мы солидарны с правительством Азербайджана в его усилиях по достижению справедливости. Мы верим, что защищая права человека и верховенство закона, мы сможем сделать мир более безопасным и справедливым для всех", - говорится в письме.

Напомним, что 10 апреля Минобороны Азербайджана сообщило о том, что в условиях ограниченной видимости при неблагоприятных погодных условиях в направлении Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики двое военнослужащих Азербайджанской армии Бабиров Агшин Габиль оглу и Ахундов Гусейн Ахлиман оглу сбились с пути и заблудились.

Позже армянская сторона признала, что азербайджанские военные находятся у них. Также были опубликованы фото- и видеоматериалы жестокого обращения с одним из них.