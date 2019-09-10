Главе МИД Грузии представлена юбилейная медаль "100-летие органов дипломатической службы Азербайджана"

Министру иностранных дел Грузии Давиду Залкалиани представлена юбилейная медаль "100-летие органов дипломатической службы Азербайджана".
Как сообщает Report, информацию распространило министерство иностранных дел Грузии.
Медаль главе МИД передал посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов.
Д.Залкалиани был удостоен специальной награды за вклад в укрепление отношений между Азербайджаном и Грузией.
Затем состоялась встреча между сторонами, в ходе которой были обсуждены актуальные вопросы между двумя странами.
Д.Залкалиани выразил благодарность Азербайджану за присвоение ему специальной медали.
Дурсун Гасанов отметил, что существующие на протяжении многих лет между Грузией и Азербайджаном дружеские и стратегические отношения и впредь будут развиваться.
Посол пожелал успехов в деятельности правительству Грузии под руководством Георгия Гахария.
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