Главе азербайджано-французской торговой палаты вручили Орден почетного легиона

В Баку состоялось вручение ордена почетного легиона главе азербайджано-французской торгово-промышленной палаты Тейбе Гулиевой.
Как передает Report, Т. Гулиевой награду вручил посол Франции в Азербайджане Закари Гросс.
"Очень приятно вручить высшую награду Франции женщине, которая заслужила ее своей деятельностью", - отметил посол.
Т. Гулиева отметила, что ее очень многое связывает с Францией: "Французский язык - это первый иностранный язык, который я выучила. Францию и Азербайджан связывают отношения дружбы и партнерства. Я рада внести свой хотя бы небольшой вклад в развитие французско-азербайджанских отношений. Франция - наш надежный долгосрочный партнер".