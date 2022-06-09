Главе азербайджано-французской торговой палаты вручили Орден почетного легиона

В Баку состоялось вручение ордена почетного легиона главе азербайджано-французской торгово-промышленной палаты Тейбе Гулиевой.

В Баку состоялось вручение ордена почетного легиона главе азербайджано-французской торгово-промышленной палаты Тейбе Гулиевой.

Как передает Report, Т. Гулиевой награду вручил посол Франции в Азербайджане Закари Гросс.

"Очень приятно вручить высшую награду Франции женщине, которая заслужила ее своей деятельностью", - отметил посол.

Т. Гулиева отметила, что ее очень многое связывает с Францией: "Французский язык - это первый иностранный язык, который я выучила. Францию и Азербайджан связывают отношения дружбы и партнерства. Я рада внести свой хотя бы небольшой вклад в развитие французско-азербайджанских отношений. Франция - наш надежный долгосрочный партнер".