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    Главе Администрации президента Азербайджана вручен орден Почета России

    Вручение ордена состоялась на полях 9-й Международной встречи высоких представителей по вопросам безопасности в Сочи© Report/Elchin Murad

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев вручил  главе Администрации президента Азербайджана Рамизу Мехтиеву орден Почета на полях 9-й международной встречи высоких представителей по вопросам безопасности в Сочи.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил спикер СБ России Евгений Аношин журналистам.

    "В ходе встречи с главой Администрации президента Азербайджанской Республики Николай Патрушев вручил Рамизу Мехтиеву орден Почета по распоряжению президента России", - заявил Е.Аношин.

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