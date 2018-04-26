Главе Администрации президента Азербайджана вручен орден Почета России

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Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев вручил главе Администрации президента Азербайджана Рамизу Мехтиеву орден Почета на полях 9-й международной встречи высоких представителей по вопросам безопасности в Сочи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил спикер СБ России Евгений Аношин журналистам.

"В ходе встречи с главой Администрации президента Азербайджанской Республики Николай Патрушев вручил Рамизу Мехтиеву орден Почета по распоряжению президента России", - заявил Е.Аношин.