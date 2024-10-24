Главам МИД Азербайджана и Армении поручено продолжить диалог для скорейшего заключения мира

Главам МИД Азербайджана и Армении поручено продолжить диалог для скорейшего заключения мирного соглашения.

Главам МИД Азербайджана и Армении поручено продолжить диалог для скорейшего заключения мирного соглашения.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана по итогам переговоров Ильхама Алиева с премьером Армении Николом Пашиняном в Казани.

"Министрам иностранных дел были даны инструкции продолжить двусторонние переговоры по Соглашению о мире и установлении межгосударственных отношений с целью его финализации и заключения в кратчайший возможный срок", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Казани на полях 16-го саммита БРИКС состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.