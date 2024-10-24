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Главам МИД Азербайджана и Армении поручено продолжить диалог для скорейшего заключения мира

Главам МИД Азербайджана и Армении поручено продолжить диалог для скорейшего заключения мира Главам МИД Азербайджана и Армении поручено продолжить диалог для скорейшего заключения мирного соглашения.
Внешняя политика
24 октября 2024 г. 17:13
Главам МИД Азербайджана и Армении поручено продолжить диалог для скорейшего заключения мира

Главам МИД Азербайджана и Армении поручено продолжить диалог для скорейшего заключения мирного соглашения.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана по итогам переговоров Ильхама Алиева с премьером Армении Николом Пашиняном в Казани.

"Министрам иностранных дел были даны инструкции продолжить двусторонние переговоры по Соглашению о мире и установлении межгосударственных отношений с целью его финализации и заключения в кратчайший возможный срок", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Казани на полях 16-го саммита БРИКС состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

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Версия на английском языке Foreign Ministers of Azerbaijan and Armenia instructed to continue dialogue for early peace agreement
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Ermənistan XİN başçılarına sülh sazişi işlərinin tez zamanda yekunlaşdırılması təlimatı verilib

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