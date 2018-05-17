Глава Заксобрания Санкт-Петербурга: Азербайджан - один из ключевых партнеров России на Южном Кавказе

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Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Находящаяся в Баку для участия в мероприятиях, приуроченных к 25-летию русской общины Азербайджана, делегация во главе с председателем законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеславом Макаровым встретилась с временным поверенным в делах России в Азербайджане Олегом Мурашевым.

Как сообщает Reportсо ссылкой на сайт Законодательного собрания Санкт-Петербурга, на встрече обсуждались ключевые вопросы отношений между Россией и Азербайджаном.

"Азербайджан является одним из ключевых партнеров России в Закавказье. Этот регион имеет огромное значение для внешней политики Российской Федерации. Успешно защищать здесь интересы нашей страны, находить наиболее удачные, компромиссные решения самых сложных внешнеполитических задач способны лишь лучшие дипломаты. Сотрудники нашего посольства уже более четверти века с момента начала дипотношений между двумя странами не раз демонстрировали высочайший профессионализм, мудрость и выдержку. Уверен, благодаря их усилиям отношения между двумя государствами будут и дальше развиваться, становясь все более тесными", - прокомментировал итоги встречи Вячеслав Макаров.

Он добавил, что у Санкт-Петербурга и Азербайджана большой потенциал сотрудничества в экономической, научной, промышленной и культурной сферах.