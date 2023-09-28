Глава Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган прибыл в Азербайджан

Председатель Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган прибыл в Азербайджан.

Председатель Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган прибыл в Азербайджан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на посольство Турции в Азербайджане.

Б.Эрдоган в рамках визита посетил Бакинский турецкий лицей при Управлении по делам религии Турции и Азербайджанский институт теологии.

В Бакинском турецком лицее Б.Эрдоган принял участие в мероприятии, посвященном 27 сентября – Дню памяти.

В Азербайджанском институте теологии глава конфедерации встретился со студентами и академическим составом.