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Глава Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган прибыл в Азербайджан

Глава Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган прибыл в Азербайджан Председатель Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган прибыл в Азербайджан.
Внешняя политика
28 сентября 2023 г. 12:09
Глава Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган прибыл в Азербайджан

Председатель Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган прибыл в Азербайджан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на посольство Турции в Азербайджане.

Б.Эрдоган в рамках визита посетил Бакинский турецкий лицей при Управлении по делам религии Турции и Азербайджанский институт теологии.

В Бакинском турецком лицее Б.Эрдоган принял участие в мероприятии, посвященном 27 сентября – Дню памяти.

В Азербайджанском институте теологии глава конфедерации встретился со студентами и академическим составом.

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Версия на английском языке ФотоPresident of World Ethnosport Confederation Bilal Erdogan arrives in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоBilal Ərdoğan Azərbaycana gəlib

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