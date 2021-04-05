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Глава ВОЗ: Я поблагодарил президента Азербайджана за помощь

Глава ВОЗ: Я поблагодарил президента Азербайджана за помощь Гендиректор ВОЗ заявил, что провел очень конструктивный диалог с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым
Внешняя политика
5 апреля 2021 г. 14:28
Глава ВОЗ: Я поблагодарил президента Азербайджана за помощь
Тедрос Адханом Гебрейесус
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"Во время разговора с президентом Азербайджана ранее я также воспользовался возможностью, чтобы поблагодарить его за финансовую поддержку Азербайджана в деле глобального ответа COVID-19, сотрудничество с ВОЗ, поддержку VaccinEquity и солидарности среди стран Движения неприсоединения".

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Twitter написал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По словам главы ВОЗ, ранее он провел очень конструктивный диалог с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по поводу #VaccinEquity (кампании ВОЗ по справедливому распределению вакцин).

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Версия на английском языке WHO director-general thanks Azerbaijani president for support
Версия на азербайджанском языке ÜST rəhbəri: "Azərbaycan Prezidentinə göstərdiyi köməyə görə təşəkkür etdim"

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