 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Глава Управления президента России посетит Азербайджан

    Вместе с Владимиром Черновым Баку также посетит заместитель председателя Совета Федерации России Ильяс Умаханов

    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Начальник Управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владимир Чернов посетит Азербайджан на этой неделе. Об этом   Report сообщили в посольстве России в Азербайджане.

    Целью визита является участие в открытии  российско-азербайджанской историко-документальной выставки, посвященной 95-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева 10 мая в Баку.

    В состав российской делегации войдет также  заместитель председателя Совета Федерации России Ильяс Умаханов.

    Российско-азербайджанская историко-документальная выставка «Гейдар Алиев: Личность. Миссия. Наследие» откроется в Центре Гейдара Алиева 10 мая. Мероприятие проводится при поддержке администраций президентов Азербайджана и России.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi