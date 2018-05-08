Глава Управления президента России посетит Азербайджан

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Начальник Управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владимир Чернов посетит Азербайджан на этой неделе. Об этом Report сообщили в посольстве России в Азербайджане.

Целью визита является участие в открытии российско-азербайджанской историко-документальной выставки, посвященной 95-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева 10 мая в Баку.

В состав российской делегации войдет также заместитель председателя Совета Федерации России Ильяс Умаханов.

Российско-азербайджанская историко-документальная выставка «Гейдар Алиев: Личность. Миссия. Наследие» откроется в Центре Гейдара Алиева 10 мая. Мероприятие проводится при поддержке администраций президентов Азербайджана и России.