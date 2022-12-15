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Глава UNITAR: Верю, что другие государства воспользуются опытом Азербайджана

Глава UNITAR: Верю, что другие государства воспользуются опытом Азербайджана Примененная Азербайджаном модель Asan Xidmət улучшает жизнь людей, делает более доступными госуслуги.
Внешняя политика
15 декабря 2022 г. 11:10
Глава UNITAR: Верю, что другие государства воспользуются опытом Азербайджана

Примененная Азербайджаном модель Asan Xidmət улучшает жизнь людей, делает более доступными госуслуги.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор Учебного и научно-исследовательского института ООН (UNITAR) Нихил Сет заявил в ходе видеообращения к участникам проходящего в Баку международного форума "Путь к современному управлению: к устойчивым и инновационным госуслугам" по случаю 10-летия создания Asan Xidmət.

"Я верю, что другие государства воспользуются опытом Азербайджана", отметил он.

По его словам, Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года может быть достигнута только путем тесного сотрудничества.

Н. Сет отметил, что UNITAR поощряет цифровизацию. "Это также часть инклюзивного развития, так как все должны иметь возможность получать доступ к ресурсам и услугам. Все это стоит сейчас на повестке дня".

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Версия на азербайджанском языке UNITAR-ın rəhbəri: “Azərbaycanın təcrübəsindən digər dövlətlər də yararlanacaq”
Версия на английском языке UNITAR chief believes other countries will use Azerbaijan's experience

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