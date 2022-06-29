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Глава UN-Habitat поблагодарила Азербайджан за поддержку

Глава UN-Habitat поблагодарила Азербайджан за поддержку UN-Habitat благодарен Азербайджану за поддержку деятельности этой программы ООН.
Внешняя политика
29 июня 2022 г. 15:47
Глава UN-Habitat поблагодарила Азербайджан за поддержку

UN-Habitat благодарен Азербайджану за поддержку деятельности этой программы ООН.

Как сообщает командированный в Польшу для освещения Всемирного форума городов корреспондент Report, об этом заявила исполнительный директор программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) Маймуна Мохд Шариф.

Она выразила благодарность азербайджанской делегации за встречу в рамках XI сессии Всемирного форума городов (WUF 11).

"Этот форум многогранен, в нем участвуют представители от национальных, региональных и местных правительств.
На встрече мы обсудили, как можем работать вместе на благо людей в целом, и в том числе в Азербайджане. Хотела бы поблагодарить страну за поддержку",- заявила Маймуна Мохд Шариф.

Отметим, UN-Habitat и Азербайджан активно сотрудничают. Недавно Азербайджан внес в организацию добровольный финансовый взнос в размере 1,5 миллиона долларов США.

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