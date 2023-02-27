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Глава украинско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы прибыл в Азербайджан

Глава украинско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы прибыл в Азербайджан Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов встретился с находящейся с визитом в стране делегацией Верховной Рады Украины во главе с руководителем украинско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Владимиром Крейденко.
Внешняя политика
27 февраля 2023 г. 18:58
Глава украинско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы прибыл в Азербайджан

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов встретился с находящейся с визитом в стране делегацией Верховной Рады Украины во главе с руководителем украинско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Владимиром Крейденко.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

В ходе встречи обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Украиной, дальнейшее расширение отношений по различным сферам деятельности, а также вопросы региональной безопасности.

Руководитель группы дружбы Владимир Крейденко выразил благодарность азербайджанскому государству и народу за позицию азербайджанской стороны и оказанную гуманитарную помощь.

На встрече также состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоUkrayna-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri Azərbaycana gəlib

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