Глава Туркменистана поздравил президента Ильхама Алиева

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:
"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу,
От имени народа и правительства Туркменистана, а также от себя лично направляю Вам и в Вашем лице всему братскому народу Азербайджана сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Вашей страны - Дня Республики.
Мы в Туркменистане высоко ценим отношения с Азербайджанской Республикой, в основу которых заложены принципы добрососедства, уважения и взаимной поддержки. Твердо убежден, что туркмено-азербайджанские отношения будут и впредь динамично развиваться и углубляться в духе взаимовыгодного сотрудничества во благо наших братских стран и народов.
Пользуясь этой приятной возможностью, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Азербайджана – мира, благополучия и процветания".
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