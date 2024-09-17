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Глава турецкой разведки: Мир между Баку и Ереваном поспособствует открытию Зангезурского коридора

Глава турецкой разведки: Мир между Баку и Ереваном поспособствует открытию Зангезурского коридора Подписание мирного договора между Баку и Ереваном поспособствует открытию Зангезурского коридора, который в свою очередь обеспечит прямое транспортное сообщение из Азербайджана в Европу через Турцию.
Внешняя политика
17 сентября 2024 г. 13:16
Глава турецкой разведки: Мир между Баку и Ереваном поспособствует открытию Зангезурского коридора

Подписание мирного договора между Баку и Ереваном поспособствует открытию Зангезурского коридора, который, в свою очередь, обеспечит прямое транспортное сообщение из Азербайджана в Европу через Турцию.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил глава Национальной разведывательной организации (MIT) Турции Ибрагим Калын во вторник на форуме по безопасности в Баку.

По словам Калына, мирный договор между Азербайджаном и Арменией в первую очередь обеспечит развитие всего региона Южного Кавказа.

"Устойчивый мир между странами поспособствует открытию Зангезурского коридора. Это в свою очередь обеспечит прямое транспортное сообщение по маршруту Азербайджан – Армения – Нахчыванская АР [Азербайджан] – Турция – Европа", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə kəşfiyyatının rəhbəri: Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh Zəngəzur dəhlizinin açılmasını təmin edəcək

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