Глава турецкой разведки: Мир между Баку и Ереваном поспособствует открытию Зангезурского коридора

Подписание мирного договора между Баку и Ереваном поспособствует открытию Зангезурского коридора, который в свою очередь обеспечит прямое транспортное сообщение из Азербайджана в Европу через Турцию.

Подписание мирного договора между Баку и Ереваном поспособствует открытию Зангезурского коридора, который, в свою очередь, обеспечит прямое транспортное сообщение из Азербайджана в Европу через Турцию.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил глава Национальной разведывательной организации (MIT) Турции Ибрагим Калын во вторник на форуме по безопасности в Баку.

По словам Калына, мирный договор между Азербайджаном и Арменией в первую очередь обеспечит развитие всего региона Южного Кавказа.

"Устойчивый мир между странами поспособствует открытию Зангезурского коридора. Это в свою очередь обеспечит прямое транспортное сообщение по маршруту Азербайджан – Армения – Нахчыванская АР [Азербайджан] – Турция – Европа", - сказал он.