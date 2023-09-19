Глава турецкой партии: Мы полностью поддерживаем антитеррористические мероприятия в Карабахе

Мы полностью поддерживаем антитеррористические мероприятия Азербайджана в Карабахе.

Мы полностью поддерживаем антитеррористические мероприятия Азербайджана в Карабахе.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявил председатель Партии великого единства, член Великого национального собрания Турции Мустафа Дестиджи.

"Как вчера, так и сегодня и завтра Турция и турецкий народ будут находиться рядом с братским Азербайджаном. Мы полностью поддерживаем антитеррористические мероприятия локального характера, начатые в Карабахском регионе Азербайджана в ответ на террористические акты, совершенные армянами против гражданских и военных объектов", - сказал он.