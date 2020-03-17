Глава торговой палаты РФ: Азербайджан - партнер по многим сферам

"Роль Азербайджана в СНГ чрезвычайно важна. СНГ - это содружество государств и Азербайджан является одним из ключевых его государств-участников во всех отношениях: и с точки зрения экономики, и с точки зрения геополитического расположения, и с точки зрения влияния на все процессы, которые проходят не только в СНГ". Об этом в эксклюзивном интервью российскому бюро Report заявил президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин.

"Я думаю, что Азербайджан - это государство, которое работает гораздо шире и в своем регионе является одним из крупных и влиятельных республик. Для нас Азербайджан - всегда партнер, с которым мы работаем по многим направлениям: транспорт, сельское хозяйство, нефтедобывающая промышленность и так далее", - сказал он.

Говоря о совместных проектах с Азербайджаном, Сергей Катырин отметил, что очень сложно все точно планировать заранее, потому что жизнь всегда вносит свои коррективы: "Сложно заранее говорить о проектах, потому что все происходит по ходу событий. Порой возникают некоторые ограничения. То, что мы планировали по поводу СНГ, сейчас приходится корректировать, переносить на более поздний срок и смотреть, где что будет проходить.

Естественно, состоится Совет руководителей палат стран СНГ, одним из участников которого будет Торгово-промышленная палата Азербайджана, намечается деловой форум, несколько бизнес-миссий с Азербайджаном и плюс региональные встречи. Я очень надеюсь, что они пройдут вовремя и так, как задумано, однако, не исключаю, что некоторые корректировки внесет наша развивающая в последнее время проблема [распространение коронавируса -ред]. В остальном, мы планируем выполнить все, что наметили".