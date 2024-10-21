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Гендиректор Торгово-промышленной палаты: Азербайджан - важный партнер Грузии

Гендиректор Торгово-промышленной палаты: Азербайджан - важный партнер Грузии В контексте развития отношений с Азербайджаном правящая партия "Грузинская мечта" проделала большую работу. Азербайджан является крайне важным партнером Грузии, а Грузия - Азербайджана.
Внешняя политика
21 октября 2024 г. 02:53
Гендиректор Торгово-промышленной палаты: Азербайджан - важный партнер Грузии

В контексте развития отношений с Азербайджаном правящая партия "Грузинская мечта" проделала большую работу. Азербайджан является крайне важным партнером Грузии, а Грузия - Азербайджана.

Об этом местному бюро Report заявил генеральный директор грузинской Торгово-промышленной палаты, профессор Давид Апциаури.

"В последнее время мы наблюдаем динамику в развитии экономических отношений между Азербайджаном и Грузией. Этому способствовали крупные проекты, инициированные годы назад. Взаимодействие наших стран имеет геополитическое и геоэкономическое значение. Основа этого была заложена еще в 90-е годы. Несмотря на все трудности, мы смогли реализовать первые крупные международные региональные проекты", - сказал Д. Апциаури.

По его словам, дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Грузией должны служить примером для других стран.

"Грузия прилагает максимум усилий для увеличения азербайджанских инвестиций в страну", - заключил Давид Апциаури.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın Ticarət və Sənaye Palatasının baş direktoru: Azərbaycan çox vacib tərəfdaşdır

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