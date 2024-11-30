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Глава TƏBİB провел совещание по итогам деятельности подведомственных медучреждений

Глава TƏBİB провел совещание по итогам деятельности подведомственных медучреждений Под председательством исполнительного директора Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугара Гурбанова состоялось очередное расширенное совещание с участием директоров подведомственных учреждений и других руководи
Внешняя политика
30 ноября 2024 г. 20:34
Глава TƏBİB провел совещание по итогам деятельности подведомственных медучреждений

Под председательством исполнительного директора Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугара Гурбанова состоялось очередное расширенное совещание с участием директоров подведомственных учреждений и других руководителей, а также заместителей, советников и руководителей департаментов TƏBİB.

Как сообщает Report, на совещании обсуждались деятельность TƏBİB и подведомственных учреждений в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), работа по организации медицинского обслуживания, повышение качества услуг в ряде региональных медучреждений, оптимизация первичной медико-санитарной помощи, борьбы с туберкулезом и службы скорой помощи, лечебно-профилактические мероприятия, правила охраны труда, техническая безопасность, радиационная безопасность, санитарные нормы и стандарты, совершенствование системы инфекционного контроля и коммуникационная деятельность медицинских учреждений.

"Как вы знаете, мероприятие COP29, организованное нашей страной, успешно завершилось. Крупные государства, а также ООН высоко оценили уровень проведения Азербайджаном COP29 и вклад в принятие важных решений по борьбе с изменением климата. Решения, принятые на COP29, являются очередным международным успехом нашей страны. TƏBİB достойно выполнил свои обязательства в рамках такого масштабного мероприятия. Все наши медицинские учреждения работали в усиленном режиме. Я благодарю всех, кто участвовал в этом процессе, включая руководство и весь коллектив Бакинского главного управления здравоохранения, "Ени клиники", Клинического медицинского центра, Центральной больницы нефтяников, Сабунчинского медицинского центра, Службы скорой медицинской помощи", - заявил исполнительный директор TƏBİB.

В.Гурбанов отметил, что в рамках COP29 были приняты важные решения относительно влияния изменения климата на здоровье человека и устойчивости сферы здравоохранения к этим воздействиям, оценив концепцию "Единое здоровье" как важный шаг для своевременного выявления зоонозных эпидемий в республике и принятия оперативных ответных мер с участием соответствующих структур:

"В целом обязательства, взятые нашей страной, и решения, считающиеся приоритетными, применимы и к медицинской сфере. Для последующего периода PostCOP необходимо поэтапное принятие эффективных решений в направлении зеленых больниц, медицинских отходов и правильного использования энергии".

Заместитель исполнительного директора TƏBİB Араз Насиров выступил с подробным докладом об организации работы государственных медицинских учреждений в рамках COP29, значимого мероприятия для нашей страны и мира.

Он сообщил, что в общей сложности за медицинской помощью в учреждения, подведомственные TƏBİB, обратились 826 человек.

"Лица, нуждающиеся в специализированной медицинской помощи, прошли обследование и лечение в "Ени клинике", Сабунчинском медицинском центре, Клиническом медицинском центре и Центральной больнице нефтяников. Были зарегистрированы обращения иностранных граждан из 87 стран Азии, Африки, Европы, Америки и Австралии, и каждому из них была оказана медицинская помощь на высоком уровне".

Директор Республиканского центра скорой и неотложной медицинской помощи Миралем Джалалов отметил, что в рамках конференции 60 бригад скорой помощи были непрерывно закреплены за соответствующими территориями проведения мероприятия, а 492 человека обратились к этим бригадам скорой помощи и получили медицинскую помощь: "В связи с мероприятием COP29 бригады скорой и неотложной медицинской помощи работали как в отведенных отелях, так и в месте проведения мероприятия, были закреплены резервные машины скорой помощи. Тренинги для персонала службы скорой и неотложной медицинской помощи, а также курсы английского языка для обеспечения более удобной коммуникации с иностранными гостями, я бы сказал, принесли свою пользу".

Руководитель департамента развития медицинских услуг Ягут Гараева рассказала об усилении контроля над инфекционными заболеваниями, который считается одним из важнейших вопросов во время COP29, и участии в сессиях и панелях в рамках конференции. В своем выступлении она отметила, что перед конференцией был проведен ряд подготовительных мероприятий, был проведен мониторинг степени готовности Клинического медцентра и подведомственного Сабунчинскому медицинскому центру модульной больницы в поселке Махаммеди, профильная инфраструктура была приведена в полную готовность.

Глава департамента отметила роль TƏBİB в разработке Национальной стратегии и Плана действий по "Единому здоровью", созданных Агентством продовольственной безопасности Азербайджана в рамках подготовки к COP29.

"В соответствии с направлением деятельности департамента развития медицинских услуг, после предыдущего совещания по соответствующему приказу исполнительного директора TƏBİB была проведена оценка эндоскопической службы в медицинских учреждениях, завершена оценка 23 из 25 учреждений. Основная цель - организовать эту службу в удовлетворительном состоянии в подведомственных медицинских учреждениях", - добавила Я.Гараева.

Затем выступила руководитель департамента по связям с общественностью и коммуникациям Замира Адилова, она рассказала о роли медицинских учреждений в процессе управления коммуникациями и кризисными ситуациями на COP29, а также о работе, проводимой подведомственными медицинскими учреждениями в сфере связей с общественностью, кризисных коммуникаций и цифрового маркетинга.

Отметив, что деятельность специалистов по связям с общественностью оценивается на ежеквартальной основе и они периодически привлекаются к тренингам в соответствии с Коммуникационной стратегией TƏBİB, З.Адилова также подчеркнула важность повышения внимания руководителей учреждений к деятельности по связям с общественностью и привлечения высококвалифицированных кадров.

"В соответствии с нашей стратегией, на следующем этапе нашими целями являются более интенсивное освещение выступлений врачей в СМИ по просветительско-информационным темам, повышение активности коллективов учреждений и руководителей в социальных сетях, более чуткое отношение к обращениям, поступающим по любым каналам. Мы считаем, что этим мы сможем добиться дальнейшего повышения престижа медицинских работников, более широкого охвата проводимой работы и повышения процента просвещенности общественности", - указала Замира Адилова.

Руководитель департамента внутреннего контроля и мониторинга Орхан Гурбанов в своем выступлении отметил, что в медучреждениях, подведомственных TƏBİB, были проведены проверки, охватывающие правила охраны труда, информирование о произошедших авариях и несчастных случаях, пожарную безопасность, техническую безопасность, электробезопасность и радиационную безопасность. На сегодня проверки проведены практически во всех подведомственных медицинских учреждениях TƏBİB (за исключением Шеки-Загатальского, Шамкир-Товузского и Карабахского ТЭБ), добавил он.

О.Гурбанов отметил, что в большинстве больниц организован круглосуточный контроль на потенциально опасных объектах, а также сообщил о наличии средств пожаротушения.

В заключение В.Гурбанов коснулся итогов 2024 года и важных направлений деятельности на 2025 год.

"Необходимо продолжить совершенствование первичной медицинской помощи, усиление борьбы с туберкулезом, правильную организацию деятельности новосозданного Центра легочных заболеваний и противотуберкулезной службы в подведомственных медицинских учреждениях, повышение качества мероприятий по профилактике и лечению легочных заболеваний. Мы проводим совершенствование и оптимизацию по всем направлениям в соответствии с современными вызовами. В этой работе нужна поддержка каждого из вас. Одна из наших основных целей - привлечь к реформам в сфере здравоохранения нашей страны врачей с международным опытом, живущих и работающих за рубежом, и использовать их опыт. Как вы знаете, в рамках программы, реализуемой Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию, наши врачи, обучающиеся за рубежом, трудоустраиваются в наших больницах, и в то же время их международный опыт приносит большую пользу для развития нашей системы здравоохранения. Согласно новому проекту, внедрение международных стандартов в организации необходимых хирургических услуг в регионах в ближайшее время создаст основу для достижения международных целей, установленных в этой области до 2030 года. В рамках проекта будет проведена оценка во всех наших больницах, определены существующие недостатки и разработан план по их устранению", - заключил Вугар Гурбанов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTƏBİB-in tabeli tibb müəssisələrinin fəaliyyətinə dair növbəti müşavirə keçirilib

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