Глава TƏBİB провел совещание по итогам деятельности подведомственных медучреждений

Под председательством исполнительного директора Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугара Гурбанова состоялось очередное расширенное совещание с участием директоров подведомственных учреждений и других руководи

Под председательством исполнительного директора Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугара Гурбанова состоялось очередное расширенное совещание с участием директоров подведомственных учреждений и других руководителей, а также заместителей, советников и руководителей департаментов TƏBİB.

Как сообщает Report , на совещании обсуждались деятельность TƏBİB и подведомственных учреждений в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), работа по организации медицинского обслуживания, повышение качества услуг в ряде региональных медучреждений, оптимизация первичной медико-санитарной помощи, борьбы с туберкулезом и службы скорой помощи, лечебно-профилактические мероприятия, правила охраны труда, техническая безопасность, радиационная безопасность, санитарные нормы и стандарты, совершенствование системы инфекционного контроля и коммуникационная деятельность медицинских учреждений.

"Как вы знаете, мероприятие COP29, организованное нашей страной, успешно завершилось. Крупные государства, а также ООН высоко оценили уровень проведения Азербайджаном COP29 и вклад в принятие важных решений по борьбе с изменением климата. Решения, принятые на COP29, являются очередным международным успехом нашей страны. TƏBİB достойно выполнил свои обязательства в рамках такого масштабного мероприятия. Все наши медицинские учреждения работали в усиленном режиме. Я благодарю всех, кто участвовал в этом процессе, включая руководство и весь коллектив Бакинского главного управления здравоохранения, "Ени клиники", Клинического медицинского центра, Центральной больницы нефтяников, Сабунчинского медицинского центра, Службы скорой медицинской помощи", - заявил исполнительный директор TƏBİB.

В.Гурбанов отметил, что в рамках COP29 были приняты важные решения относительно влияния изменения климата на здоровье человека и устойчивости сферы здравоохранения к этим воздействиям, оценив концепцию "Единое здоровье" как важный шаг для своевременного выявления зоонозных эпидемий в республике и принятия оперативных ответных мер с участием соответствующих структур:

"В целом обязательства, взятые нашей страной, и решения, считающиеся приоритетными, применимы и к медицинской сфере. Для последующего периода PostCOP необходимо поэтапное принятие эффективных решений в направлении зеленых больниц, медицинских отходов и правильного использования энергии".

Заместитель исполнительного директора TƏBİB Араз Насиров выступил с подробным докладом об организации работы государственных медицинских учреждений в рамках COP29, значимого мероприятия для нашей страны и мира.

Он сообщил, что в общей сложности за медицинской помощью в учреждения, подведомственные TƏBİB, обратились 826 человек.

"Лица, нуждающиеся в специализированной медицинской помощи, прошли обследование и лечение в "Ени клинике", Сабунчинском медицинском центре, Клиническом медицинском центре и Центральной больнице нефтяников. Были зарегистрированы обращения иностранных граждан из 87 стран Азии, Африки, Европы, Америки и Австралии, и каждому из них была оказана медицинская помощь на высоком уровне".

Директор Республиканского центра скорой и неотложной медицинской помощи Миралем Джалалов отметил, что в рамках конференции 60 бригад скорой помощи были непрерывно закреплены за соответствующими территориями проведения мероприятия, а 492 человека обратились к этим бригадам скорой помощи и получили медицинскую помощь: "В связи с мероприятием COP29 бригады скорой и неотложной медицинской помощи работали как в отведенных отелях, так и в месте проведения мероприятия, были закреплены резервные машины скорой помощи. Тренинги для персонала службы скорой и неотложной медицинской помощи, а также курсы английского языка для обеспечения более удобной коммуникации с иностранными гостями, я бы сказал, принесли свою пользу".

Руководитель департамента развития медицинских услуг Ягут Гараева рассказала об усилении контроля над инфекционными заболеваниями, который считается одним из важнейших вопросов во время COP29, и участии в сессиях и панелях в рамках конференции. В своем выступлении она отметила, что перед конференцией был проведен ряд подготовительных мероприятий, был проведен мониторинг степени готовности Клинического медцентра и подведомственного Сабунчинскому медицинскому центру модульной больницы в поселке Махаммеди, профильная инфраструктура была приведена в полную готовность.

Глава департамента отметила роль TƏBİB в разработке Национальной стратегии и Плана действий по "Единому здоровью", созданных Агентством продовольственной безопасности Азербайджана в рамках подготовки к COP29.

"В соответствии с направлением деятельности департамента развития медицинских услуг, после предыдущего совещания по соответствующему приказу исполнительного директора TƏBİB была проведена оценка эндоскопической службы в медицинских учреждениях, завершена оценка 23 из 25 учреждений. Основная цель - организовать эту службу в удовлетворительном состоянии в подведомственных медицинских учреждениях", - добавила Я.Гараева.

Затем выступила руководитель департамента по связям с общественностью и коммуникациям Замира Адилова, она рассказала о роли медицинских учреждений в процессе управления коммуникациями и кризисными ситуациями на COP29, а также о работе, проводимой подведомственными медицинскими учреждениями в сфере связей с общественностью, кризисных коммуникаций и цифрового маркетинга.

Отметив, что деятельность специалистов по связям с общественностью оценивается на ежеквартальной основе и они периодически привлекаются к тренингам в соответствии с Коммуникационной стратегией TƏBİB, З.Адилова также подчеркнула важность повышения внимания руководителей учреждений к деятельности по связям с общественностью и привлечения высококвалифицированных кадров.

"В соответствии с нашей стратегией, на следующем этапе нашими целями являются более интенсивное освещение выступлений врачей в СМИ по просветительско-информационным темам, повышение активности коллективов учреждений и руководителей в социальных сетях, более чуткое отношение к обращениям, поступающим по любым каналам. Мы считаем, что этим мы сможем добиться дальнейшего повышения престижа медицинских работников, более широкого охвата проводимой работы и повышения процента просвещенности общественности", - указала Замира Адилова.

Руководитель департамента внутреннего контроля и мониторинга Орхан Гурбанов в своем выступлении отметил, что в медучреждениях, подведомственных TƏBİB, были проведены проверки, охватывающие правила охраны труда, информирование о произошедших авариях и несчастных случаях, пожарную безопасность, техническую безопасность, электробезопасность и радиационную безопасность. На сегодня проверки проведены практически во всех подведомственных медицинских учреждениях TƏBİB (за исключением Шеки-Загатальского, Шамкир-Товузского и Карабахского ТЭБ), добавил он.

О.Гурбанов отметил, что в большинстве больниц организован круглосуточный контроль на потенциально опасных объектах, а также сообщил о наличии средств пожаротушения.

В заключение В.Гурбанов коснулся итогов 2024 года и важных направлений деятельности на 2025 год.

"Необходимо продолжить совершенствование первичной медицинской помощи, усиление борьбы с туберкулезом, правильную организацию деятельности новосозданного Центра легочных заболеваний и противотуберкулезной службы в подведомственных медицинских учреждениях, повышение качества мероприятий по профилактике и лечению легочных заболеваний. Мы проводим совершенствование и оптимизацию по всем направлениям в соответствии с современными вызовами. В этой работе нужна поддержка каждого из вас. Одна из наших основных целей - привлечь к реформам в сфере здравоохранения нашей страны врачей с международным опытом, живущих и работающих за рубежом, и использовать их опыт. Как вы знаете, в рамках программы, реализуемой Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию, наши врачи, обучающиеся за рубежом, трудоустраиваются в наших больницах, и в то же время их международный опыт приносит большую пользу для развития нашей системы здравоохранения. Согласно новому проекту, внедрение международных стандартов в организации необходимых хирургических услуг в регионах в ближайшее время создаст основу для достижения международных целей, установленных в этой области до 2030 года. В рамках проекта будет проведена оценка во всех наших больницах, определены существующие недостатки и разработан план по их устранению", - заключил Вугар Гурбанов.