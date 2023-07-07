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Глава TƏBİB и посол Германии обсудили сотрудничество в медицинской сфере

Глава TƏBİB и посол Германии обсудили сотрудничество в медицинской сфере Исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) Вугар Гурбанов и посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеман обсудили сотрудничество в медицинской сфере.
Внешняя политика
7 июля 2023 г. 12:49
Глава TƏBİB и посол Германии обсудили сотрудничество в медицинской сфере

Исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) Вугар Гурбанов и посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеман обсудили сотрудничество в медицинской сфере.

Как передает Report, об этом посол написал в Twitter.

"Спасибо Вугару Гурбанову за интереснейшую дискуссию о системе здравоохранения в Азербайджане и Германии и будущем сотрудничестве между нашими странами", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке TABIB head, German envoy mull co-op in medical field
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Almaniya arasında səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

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