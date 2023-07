Глава TƏBİB и посол Германии обсудили сотрудничество в медицинской сфере

Исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) Вугар Гурбанов и посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеман обсудили сотрудничество в медицинской сфере.

Как передает Report, об этом посол написал в Twitter.

"Спасибо Вугару Гурбанову за интереснейшую дискуссию о системе здравоохранения в Азербайджане и Германии и будущем сотрудничестве между нашими странами", - говорится в публикации.