Глава TƏBİB и посол Германии обсудили сотрудничество в медицинской сфере
Глава TƏBİB и посол Германии обсудили сотрудничество в медицинской сфереИсполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) Вугар Гурбанов и посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеман обсудили сотрудничество в медицинской сфере.
Исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) Вугар Гурбанов и посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеман обсудили сотрудничество в медицинской сфере.
Как передает Report, об этом посол написал в Twitter.
"Спасибо Вугару Гурбанову за интереснейшую дискуссию о системе здравоохранения в Азербайджане и Германии и будущем сотрудничестве между нашими странами", - говорится в публикации.