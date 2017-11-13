Глава таможенного комитета: Азербайджан придает важное значение развитию сотрудничества с Пакистаном

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Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджан всегда поддерживал Пакистан и защищал его позиции на международных форумах в вопросе Кашмира, основанные на резолюциях Совета безопасности ООН.

Как передает Report, об этом в интервью пакистанскому изданию The News заявил председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Айдын Алиев.

По его словам, ряд гуманитарных и социальных проектов были реализованы в различных областях Пакистана по инициативе и при поддержке Фонда Гейдара Алиева и первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой, которые внесли особенный вклад в развитие братских отношений между двумя странами.

А. Алиев подчеркнул, что Азербайджан придает важное значение развитию сотрудничества с Пакистаном во всех сферах, двусторонние отношения растут изо дня в день. Он добавил, что обе страны связывают исторические и религиозные связи.

Глава комитета напомнил, что Пакистан был одним из первых государств, кто признал независимость Азербайджана, и первым из стран, кто открыл в республике посольство. Он подчеркнул, что азербайджанский народ высоко ценит тот факт, что Пакистан не признал Армению, которая оккупировала азербайджанские территории, как государство.

По его словам, существует большой потенциал в улучшении связей в сферах экономики, торговле и ряде других сфер. Глава комитета указал, что приоритетной задачей Азербайджана является выведение двусторонних экономических отношений до уровня стратегического партнерства.

А. Алиев подчеркнул, что государственный таможенный комитет Азербайджана и федеральное бюро доходов Пакистана сотрудничают в вопросе противодействия таможенным нарушениям, незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ, в вопросе организации таможенной системы и других вопросах.

Глава комитета выразил надежду, что его визит в Пакистан поможет развитию и укреплению исторических связей между двумя странами в дальнейшем.