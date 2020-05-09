Глава Совета ветеранов: Азербайджанцы - герои, обеспечившие победу в ВОВ

"Как и все народы СССР, азербайджанский народ вступил в схватку с этой силой, которая совершенно откровенно заявила о том, что жизненной необходимостью Германии является расширение ее влияния на Восток, захват территорий, ресурсов и порабощение населения как рабочей силы для роста экономического могущества Германии. Об этом было заявлено давно и открыто. Народы Советского союза знали об этой позиции Гитлера и в определенной степени готовы, но война, как всегда, приходит неожиданно". Об этом российскому бюро Report заявил председатель Совета ветеранов Красносельского районного военного комиссариата города Москвы Артур Иняков.

"С первых дней войны азербайджанский народ поднялся на борьбу против фашистских захватчиков. Уже в первые дни войны было подано более 40 тыс заявлений и в первые месяц ушло на фронт более 600 тыс азербайджанцев. Каждый шестой житель Азербайджана изъявил желание защищать наше Отечество. Было сформировано 4 стрелковых дивизии, была формирована Каспийская военная флотилия и азербайджанский народ целиком и полностью присоединился к той работе, которая обеспечивала фронт всем необходимым для борьбы", - сказал он.

По словам ветерана, Азербайджан поддерживал СССР не только физически, но и морально.

"Если говорить об участии азербайджанцев в ВОВ, можно привести много примеров героического участия. Как танкист, я горжусь тем подвигом, который совершил капитан Ази Асланов, командир танковой бригады. Оказавшись в окружении, он возглавил прорыв вражеского кольца, вывел из него несколько своих подчиненных подразделений и другие части. Под Сталинградом Асланов был уже командиром 55 отдельного танкового полка. 22 ноября 1942 года танкисты Асланова с боями вышли к поселку Советский и встретились с войсками Юго-западного фронта замкнув кольцо окружения вражеской группировки под Сталинградом. Он получил звание Героя Советского Союза", - отметил он.

А. Иняков также подчеркнул огромную роль бакинской нефти и бакинских нефтяников в Великой победе: "Кроме героического участия воинов-азербайджанцев в вооруженной борьбе, мы не можем не отметить, что Азербайджан внес огромный вклад обеспечения вооруженной борьбы советского народа, являясь основным поставщиком топлива для вооружения и боевой техники. Он в годы ВОВ вместе с Поволжьем был основным производителем нефти для страны и вооруженных сил. Почти вся военная техника работала на бензине и топливе, который производился из бакинской нефти. Только в 1943 годы бакинцы направили на фронт более 2 тысяч эшелонов цистерн. Если эти составы пустить по железнодорожной линии в одном направлении, то они протянулись бы на 1,5 тыс. км".

"Баку стал надежным арсеналом Советских вооруженных сил. Здесь производилось свыше 130 образов военной продукции, боеприпасов, военного снаряжения, в том числе и реактивные снаряды для знаменитой Катюши.

Через Каспий шли наши транспорты с эвакуированным населением, боеприпасами, продуктами питания. Кроме того, за годы войны рабочие, колхозники, интеллигенция из своих трудовых сбережений внесли в Фонд помощи фронту более 138 млрд рублей. В годы войны трудящиеся Азербайджана внесли в Фонд обороны 15,5 кг золота, 1000 кг серебра, облигации государственных займов на 15 млн рублей.

Азербайджанцы принимали активное участие в движении сопротивления. На Юге Франции прославились отважные партизаны, бежавшие из плена. Партизанский отряд Ахмедия Джабраилова около 3 лет плечом к плечу сражался с французскими партизанами, отличился при освобождении Парижа, а сам Ахмедия был посмертно награжден высшим французским орденом", - сказал он.

"Азербайджанцы были героями, обеспечившими, наряду с усилиями всех народов СССР, победу в Великой отечественной войне. И мы можем гордиться вкладом народа Азербайджана в достижении этой победы", - заключил Иняков.