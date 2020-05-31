Глава Совета по делам молодежи: Россия и Азербайджан тесно сотрудничают - ИНТЕРВЬЮ

Григорий Петушков https://report.az/storage/news/dba4246d1834ab08b28aabf716d0f857/4320228e-e071-47b5-a152-0c51a86cf2d7_292.jpg

В интервью российскому бюро Report председатель Совета по делам молодёжи государств-участников СНГ Григорий Петушков рассказал о сотрудничестве Азербайджана и России в области молодежной политики, совместных проектах и вызванных пандемией проблемах.

-На каком уровне находится сотрудничество России и Азербайджана в области молодежной политики?

-Сотрудничество между нашими странами крепкое, многолетнее, очень продуктивное и разноплановое. Почти 10 лет назад было подготовлено соглашение по молодежной политике между Россией и Азербайджаном, однако по разным причинам оно не было вовремя подписано. По инициативе молодежных общественных организаций, в частности, Национального совета молодежных и детских объединений России, который я возглавляю, и наших министерств, была проведена большая работа и в прошлом году, наконец, подписано соглашение. Нельзя, конечно, сказать, что без этого соглашения ничего не было и ничего не делалось, тем не менее, это такая яркая веха в нашей истории, которая подтвердила наше тесное взаимодействие и желание дальше это взаимодействие развивать.

-На каких площадках это общение проходит?

-Сотрудничество осуществляется в разных сферах: культура, наука, образование, спорт, последние несколько лет добровольчество. Безусловно наши общественные молодежные организации тесно сотрудничают и на международной арене, вместе выступают на таких площадках, как Совет Европы, Организация объединенных наций. Огромное количество совместных мероприятий проводится, в том числе, в рамках сотрудничества Совета по делам молодежи государств-участников СНГ, в который входит и Азербайджан, и Российская Федерация. В этом году у нас запланирован очередной Азербайджано-Российский Международный Молодежный форум. Он проводится уже много лет. Начался в Азербайджане и сейчас проходит в наших странах по очереди. В Форуме принимают участие лидеры-руководители крупных молодежных общественных организаций России и Азербайджана. Это такая хорошая площадка для уже взрослых руководителей общественных организаций, где можно сверить часы, найти новых партнеров, увидеть страны друг-друга.

Безусловно идет сотрудничество и между организациями землячеств. Я возглавляю Национальный совет молодежных и детских объединений России и одна из крупных российских молодежных организаций, которая входит в нашу ассоциацию, - это Азербайджанское молодежное объединение России, которое возглавляет Лейла Алиева. АМОР давно и успешно работает в России и поддерживает как этнических азербайджанцев, так и в целом помогает развитию сотрудничества между нашими странами в области молодежной политики.

Также в этом году запланировано проведение очередного ежегодного Форума молодежных организаций государств-участников Содружества Независимых Государств. В этом году он пройдет в Азербайджане.

-Расскажите о роли вашей организации в укреплении дружбы между нашими странами.

-Судить о роли нашей организации в укреплении дружбы между Россией и Азербайджаном будут, наверное, наши потомки, но мы, безусловно, стараемся сделать все возможное для того, чтобы укреплять взаимопонимание, показывать молодым поколениям, что наши страны действительно братские. У нас огромное количество культурных, гуманитарных и родственных связей. И все это мы пытаемся донести до молодежи наших стран. Для этого есть огромное количество разных механизмов, площадок, где у молодых людей появляется возможность знакомиться, узнавать друг друга ближе. Плюс хочу еще раз подчеркнуть, что на различных международных площадках мы всегда выступаем единым фронтом по тем позициям, которые нам близки.

-Как вы поддерживаете контакты сейчас, в период пандемии?

-У нас есть много площадок для дистанционного общения. Например, 9 мая, по инициативе наших коллег из Национального совета молодежный организаций Азербайджана, мы провели телемост. Перед нами выступил председатель Совета ветеранов Азербайджанской Республики. Это было очень важным мероприятием, которое прошло настолько чувственно. Молодежь из разных стран чувствует, что этот ветеран является и их предком и частью их истории. Таких мероприятий проходит много и просто по двусторонней повестке. Безусловно, личного общения эти все онлайн-включения заменить не могут. У нас запланирован целый ряд мероприятий, который мы очень надеемся в этом году очно провести и будем в дальнейшем наше сотрудничество только укреплять и усиливать.