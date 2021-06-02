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Глава Совета Европейского Союза позвонил Президенту Азербайджана

Глава Совета Европейского Союза позвонил Президенту Азербайджана 2 июня президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву
Внешняя политика
2 июня 2021 г. 23:31
Глава Совета Европейского Союза позвонил Президенту Азербайджана
Ильхам Алиев

2 июня президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, в ходе беседы было выражено удовлетворение развитием сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом. Обе стороны заявили, что придают большое значение данному сотрудничеству. С удовлетворением были отмечены сотрудничество в области энергетической безопасности, завершение проекта Южного газового коридора.

Были обсуждены вопросы обеспечения безопасности и стабильности в регионе после трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года между лидерами Азербайджана, Армении и России.

Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель выразил готовность Европейского Союза оказать поддержку началу процесса делимитации и демаркации границ между Азербайджаном и Арменией, мер по установлению доверия между двумя странами. Шарль Мишель призвал обе стороны к сотрудничеству по вопросам, связанным с удерживаемыми лицами, разминированием и другими гуманитарными вопросами в условиях полной прозрачности.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан готов начать переговоры для подписания мирного соглашения с Арменией, однако Армения все еще не ответила на этот призыв. Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель призвал обе стороны к проведению переговоров в конструктивной обстановке.

В ходе телефонного разговора обе стороны выразили заинтересованность в обеспечении мира и безопасности на Южном Кавказе. Кроме того, было подчеркнуто значение программы Европейского Союза “Восточное партнерство”, в этом контексте был проведен обмен мнениями о предстоящем саммите.

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Версия на азербайджанском языке Aİ Şurasının Prezidenti Azərbaycanın dövlət başçısına telefonla zəng edib

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