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Глава Совета ЕС : Заблудившиеся военные должны быть освобождены

Глава Совета ЕС : Заблудившиеся военные должны быть освобождены Для сохранения взаимопонимания и возможности дальше продвигаться в мирном процессе военнослужащие, которые просто заблудились и оказались на другой стороне, должны и впредь освобождаться в ускоренном порядке.
Внешняя политика
14 мая 2023 г. 21:39
Глава Совета ЕС : Заблудившиеся военные должны быть освобождены

Для сохранения взаимопонимания и возможности дальше продвигаться в мирном процессе военнослужащие, которые просто заблудились и оказались на другой стороне, должны и впредь освобождаться в ускоренном порядке.

Как передает командированный в Брюссель корреспондент Report, об этом сказал председатель Совета Европейского Союза Шарль Мишель в своем заявлении по итогам трехсторонней встречи.

"Что касается гуманитарных вопросов, то было достигнуто понимание, что в ближайшие недели будут освобождены другие задержанные. Я также подчеркнул необходимость сохранения взаимопонимания о том, что военнослужащие, которые просто заблудились и перешли на другую сторону, будут и впредь освобождаться в ускоренном порядке", - заявил Шарль Мишель.

Хотя он и не стал входить в детали, очевидно речь идет об заблудившихся азербайджанских военнослужащих, недавно оказавшихся на армянской стороне, подвергшихся издевательствам и жестокому обращению, после чего один из них был осужден в Армении на 11 с половиной лет.

По словам Ш. Мишеля, на встрече были также обсуждены вопросы необходимости активизации работы по решению судьбы пропавших без вести и по разминированию.

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Версия на азербайджанском языке Aİ Şurasının Prezidenti: "Azaraq qarşı tərəfə keçən hərbçilər azad edilməlidir"

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