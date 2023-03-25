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Глава Совета ЕС позвонил президенту Азербайджана

Глава Совета ЕС позвонил президенту Азербайджана 25 марта президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
25 марта 2023 г. 18:42
Глава Совета ЕС позвонил президенту Азербайджана

25 марта президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В ходе телефонного разговора Шарль Мишель с удовлетворением вспомнил встречу с главой государства, проведенную 17 февраля 2023 года в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, коснулся различных вопросов, обсужденных на встречах в трехстороннем формате, состоявшихся в период с 14 декабря 2021 года по 31 августа 2022 года.

Шарль Мишель сказал, что Европейский Союз и дальше продолжит усилия по обеспечению устойчивого мира и безопасности в регионе. Президент Совета Европейского Союза коснулся вопросов вокруг дороги Лачин-Ханкенди в Азербайджане и выразил озабоченность в связи с инцидентами, произошедшими в последние дни на государственной границе Армении и Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев еще раз подчеркнул, что Азербайджан поддерживает Брюссельский процесс. Коснувшись ситуации вокруг дороги Лачин-Ханкенди, президент Азербайджана отметил, что утверждения Армении о якобы блокировании этой дороги абсолютно лживы. Так, с 12 декабря 2022 года по настоящее время по этой дороге проехали около 5 тысяч транспортных средств, принадлежащих российским миротворцам и Международному Комитету Красного Креста, лиц, нуждающихся в медицинской помощи, и сопровождающих их лиц.

Глава государства отметил, что Армения все еще осуществляет процесс транспортировки на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворческие силы, оружия, боеприпасов и личного состава.

Президент Азербайджана привлек внимание к опасным официальным заявлениям руководства Армении, направленным на эскалацию. Глава государства отметил, что 20 марта 2023 года во время очередной провокации Армении в направлении армяно-азербайджанской государственной границы, где размещается миссия Европейского Союза, был ранен военнослужащий Государственной пограничной службы, а в ходе провокации, учиненной 5 марта незаконными армянскими воинскими формированиями в Карабахском регионе Азербайджана, двое наших военнослужащих стали шехидами.

Президент Азербайджана подчеркнул, что все это – результат проводимой Арменией опасной политики.

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