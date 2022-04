Глава Совета ЕС: Начался процесс устойчивого соглашения между Азербайджаном и Арменией

"Трудно предсказать, сколько времени потребуется для подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией".

Как передает Report, об этом заявил председатель Совета ЕС Шарль Мишель в интервью журналистам по итогам трехсторонней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе 6 апреля.

"Но, во время моей первой личной встречи с обоими лидерами в Брюсселе в декабре я почувствовал, что стороны готовы выслушать друг друга и лучше понять проблемы друг друга, а также их приоритеты. Это был первый важный элемент. Тем временем у меня были регулярные телефонные разговоры с обоими лидерами. Мы многое приготовили к сегодняшней встрече и нашли время для этого.

Как вы знаете, перед обедом у меня была двусторонняя встреча с обоими лидерами. Честно говоря, я думаю, что мы очень много работаем, прогресс есть. Не игнорирую вызовы и трудности с обеих сторон. Однако верю, что есть общая воля к достижению прогресса, к сотрудничеству, к определению приоритетов и конкретных шагов, которые мы можем предпринять вместе", - отметил Мишель.

На вопрос о подходе сторон к мирному соглашению Шарль Мишель подчеркнул следующее:

"Уверен, что сегодня мы сделали важный шаг в правильном направлении. Конечно, это не значит, что все решено. Но это значит, что мы добились прогресса. Потому что мы лучше понимаем, в чем заключаются важные элементы, чтобы прийти к общему знаменателю, обеспечить мир, безопасность и стабильность во всем регионе и, надеюсь, как можно скорее достичь устойчивого соглашения".

На вопрос представителей СМИ: Процесс начался?

"Процесс начался сегодня вечером", - сказал он.