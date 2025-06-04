Глава СНБ Армении: С Баку достигнута договоренность о совместных поисках без вести пропавших

Армения и Азербайджан достигли предварительной договоренности о совместном поиске без вести пропавших лиц.

Армения и Азербайджан достигли предварительной договоренности о совместном поиске без вести пропавших лиц.

Как передает Report, об этом директор Службы национальной безопасности Армении Армен Абазян заявил журналистам.

Отметим, что сегодня представители комиссий двух стран по без вести пропавшим провели встречу.

"Да, встреча состоялась. Это – уже вторая по счету встреча. Обсуждались вопросы, связанные с судьбой без вести пропавших, возможными поисковыми работами. Достигнута предварительная договоренность о продолжении этой работы. Оцениваю встречу позитивно", – сказал Абазян.

Сроки начала работ он пока не назвал.

Напомним, что предыдущая встреча армянской и азербайджанской комиссий для выяснения судьбы без вести пропавших состоялась 7 февраля.