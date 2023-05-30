Глава Службы внешней разведки России поздравил президента Ильхама Алиева

Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как передает Report, в письме говорится:
"Уважаемый Ильхам Гейдарович!
От руководства Службы внешней разведки Российской Федерации и себя лично поздравляю Вас с государственным праздником - Днем независимости Азербайджанской Республики!
Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, успехов в работе на высшем государственном посту во благо народа Азербайджана, доброго здоровья, счастья и благополучия.
Пользуясь случаем, хочу выразить уверенность, что Ваше внимание и поддержка взаимодействия Службы внешней разведки и Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики и Службы внешней разведки России, основанного на принципах взаимного уважения и доверия, будут и впредь способствовать успешному решению задач по обеспечению безопасности и стабильного развития наших государств".