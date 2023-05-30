Глава Службы внешней разведки России поздравил президента Ильхама Алиева

Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

От руководства Службы внешней разведки Российской Федерации и себя лично поздравляю Вас с государственным праздником - Днем независимости Азербайджанской Республики!

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, успехов в работе на высшем государственном посту во благо народа Азербайджана, доброго здоровья, счастья и благополучия.

Пользуясь случаем, хочу выразить уверенность, что Ваше внимание и поддержка взаимодействия Службы внешней разведки и Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики и Службы внешней разведки России, основанного на принципах взаимного уважения и доверия, будут и впредь способствовать успешному решению задач по обеспечению безопасности и стабильного развития наших государств".