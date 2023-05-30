О нас

Глава Службы внешней разведки России поздравил президента Ильхама Алиева

Глава Службы внешней разведки России поздравил президента Ильхама Алиева Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
30 мая 2023 г. 13:23
Глава Службы внешней разведки России поздравил президента Ильхама Алиева

Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

От руководства Службы внешней разведки Российской Федерации и себя лично поздравляю Вас с государственным праздником - Днем независимости Азербайджанской Республики!

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, успехов в работе на высшем государственном посту во благо народа Азербайджана, доброго здоровья, счастья и благополучия.

Пользуясь случаем, хочу выразить уверенность, что Ваше внимание и поддержка взаимодействия Службы внешней разведки и Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики и Службы внешней разведки России, основанного на принципах взаимного уважения и доверия, будут и впредь способствовать успешному решению задач по обеспечению безопасности и стабильного развития наших государств".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sergey Narışkin Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Самое читаемое

Глава МВФ: Мировая экономика не столкнется с масштабной дедолларизацией
Глава МВФ: Мировая экономика не столкнется с масштабной дедолларизацией
24 мая 2023 г. 16:29
Инам Керимов: В нашей стране обеспечена свобода медиа
Инам Керимов: В нашей стране обеспечена свобода медиа
25 мая 2023 г. 10:47
Президент Ильхам Алиев принял участие в рабочем завтраке в честь глав государств и правительств в Москве
Президент Ильхам Алиев принял участие в рабочем завтраке в честь глав государств и правительств в Москве
25 мая 2023 г. 20:09
Оппозиция в Турции использует ИИ при подсчете голосов на выборах президента
Оппозиция в Турции использует ИИ при подсчете голосов на выборах президента
26 мая 2023 г. 09:32
Опрос: Эрдоган победит во II туре президентских выборов с 53,7% голосов
Опрос: Эрдоган победит во II туре президентских выборов с 53,7% голосов
26 мая 2023 г. 12:14
Афган Исаев: ЮГК работает над концепцией зеленых трубопроводов
Афган Исаев: ЮГК работает над концепцией "зеленых трубопроводов"
26 мая 2023 г. 15:26
Папа римский отменил пятничные аудиенции из-за высокой температуры
Папа римский отменил пятничные аудиенции из-за высокой температуры
26 мая 2023 г. 17:39
В Кюрдамире супруги пострадали в ДТП
В Кюрдамире супруги пострадали в ДТП
27 мая 2023 г. 00:11
Эрдоган: Своими голосами дайте старт реализации Концепции Столетие Турции
Эрдоган: Своими голосами дайте старт реализации Концепции "Столетие Турции"
27 мая 2023 г. 12:29
В Румынии начнутся учения стран НАТО с участием 10 тыс. солдат
В Румынии начнутся учения стран НАТО с участием 10 тыс. солдат
28 мая 2023 г. 07:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi