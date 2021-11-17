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Глава Следственного комитета Беларуси: Намерены укрепить сотрудничество с Азербайджаном

Глава Следственного комитета Беларуси: Намерены укрепить сотрудничество с Азербайджаном Следственный комитет Беларуси намерен укреплять сотрудничество с азербайджанской стороной.
Внешняя политика
17 ноября 2021 г. 10:47
Глава Следственного комитета Беларуси: Намерены укрепить сотрудничество с Азербайджаном
Дмитрий Гора
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Следственный комитет Беларуси намерен укреплять сотрудничество с азербайджанской стороной.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора.

"Цель нашего визита- укрепить и наладить уже сложившиеся отношения между Генеральной прокуратурой Азербайджана и со Следственным комитетом республики Беларусь, постараться перевести наши работы в практическое русло", - заявил Д. Гора.

Глава Следственного комитета отметил, что Беларусь готова перенимать и делиться опытом с Генеральной прокуратурой Азербайджана.

Он напомнил, что накануне в Баку был подписан меморандум о сотрудничестве между Научно-образовательным центром Генеральной прокуратуры Азербайджана и учебным заведением "Институт повышения квалификации и переподготовки Следственного комитета Республики Беларусь".

"Этот меморандум в большей части заявление о намерениях, но в ходе визита также проработаны конкретные направления деятельности научной, в первую очередь образовательной деятельности", - заявил Д. Гора.

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Версия на английском языке Belarus Investigative Committee eyes strengthening cooperation with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Belarus İstintaq Komitəsinin rəhbəri: “Azərbaycan ilə əməkdaşlığı gücləndirmək niyyətindəyik”

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