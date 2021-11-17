Глава Следственного комитета Беларуси: Намерены укрепить сотрудничество с Азербайджаном

Следственный комитет Беларуси намерен укреплять сотрудничество с азербайджанской стороной.

Следственный комитет Беларуси намерен укреплять сотрудничество с азербайджанской стороной.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора.

"Цель нашего визита- укрепить и наладить уже сложившиеся отношения между Генеральной прокуратурой Азербайджана и со Следственным комитетом республики Беларусь, постараться перевести наши работы в практическое русло", - заявил Д. Гора.

Глава Следственного комитета отметил, что Беларусь готова перенимать и делиться опытом с Генеральной прокуратурой Азербайджана.

Он напомнил, что накануне в Баку был подписан меморандум о сотрудничестве между Научно-образовательным центром Генеральной прокуратуры Азербайджана и учебным заведением "Институт повышения квалификации и переподготовки Следственного комитета Республики Беларусь".

"Этот меморандум в большей части заявление о намерениях, но в ходе визита также проработаны конкретные направления деятельности научной, в первую очередь образовательной деятельности", - заявил Д. Гора.