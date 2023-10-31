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Глава СГБ проинформировал генсека Совета Европы о минном терроре со стороны Армении

Глава СГБ проинформировал генсека Совета Европы о минном терроре со стороны Армении Глава Службы госбезопасности Али Нагиев проинформировал генсека Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич о минном терроре со стороны Армении на территории Азербайджана.
Внешняя политика
31 октября 2023 г. 13:49
Глава СГБ проинформировал генсека Совета Европы о минном терроре со стороны Армении

Глава Службы госбезопасности Али Нагиев проинформировал генсека Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич о минном терроре со стороны Армении на территории Азербайджана.

Как сообщает Report, встреча с генеральным секретарем Совета Европы прошла в штаб-квартире организации в Страсбурге.

Начальник СГБ также рассказал о политике этнической чистки Армении в отношении азербайджанцев.

В ходе встречи Али Нагиев прокомментировал слова генсека о том, что проживающие в странах Совета Европы люди имеют право в полной мере пользоваться всеми правами и свободами, предусмотренными Европейской конвенцией по правам человека.

Он выразил надежду на то, что положения упомянутого международно-правового документа будут применены и к гражданам Азербайджана, в том числе к беженцам и вынужденным переселенцам, пропавшим без вести и взятым в плен в ходе Первой Карабахской войны, а также пострадавшим при взрывах мин, установленных Арменией.

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Версия на азербайджанском языке DTX rəisi AŞ-nin Baş katibini Ermənistanın mina terroru barədə məlumatlandırıb

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