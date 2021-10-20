Глава СГБ: Поездки на подконтрольные российским миротворцам территории возможны только из Азербайджана

19 октября начальник Службы государственной безопасности Азербайджана (СГБ), председатель Государственной комиссии по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан Али Нагиев принял делегацию во главе с вице-президентом Международного Комитета К

19 октября начальник Службы государственной безопасности Азербайджана (СГБ), председатель Государственной комиссии по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан Али Нагиев принял делегацию во главе с вице-президентом Международного Комитета Красного Креста (МККК) Жилем Карбоннье.

Как сообщает Report со ссылкой на СГБ, на встрече были обсуждены существующие связи между МККК и нашей страной, представляющие взаимный интерес вопросы, связанные с осуществлением гуманитарной миссии Организации.

Касаясь вопроса поиска граждан Азербайджана, пропавших без вести в Первой и Второй карабахских войнах, генерал-полковник Али Нагиев выразил надежду на то, что МККК и впредь будет играть активную роль в этом деле. Также было отмечено, что с учетом новых реалий региона, поездки представителей МККК на территории, находящиеся под контролем российских миротворческих сил, временно дислоцированных на территории Азербайджана, возможны только с территории нашей республики, а не из Армении.

Также в ходе беседы была широко обсуждена тема возвращения в страну граждан азербайджанского происхождения и членов их семей из Ближнего Востока, в частности, из Сирии и Ирака.

Вице-президент МККК Жиль Карбоннье выразил удовлетворение отношениями полезного сотрудничества с правительством Азербайджана и уверенность в том, что совместная плодотворная деятельность по решению указанных вопросов будет продолжена.