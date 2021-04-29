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Глава СГБ Азербайджана провел ряд встреч в Грузии

Глава СГБ Азербайджана провел ряд встреч в Грузии На встрече были обсуждены текущие оперативные условия в регионе
Внешняя политика
29 апреля 2021 г. 12:35
Глава СГБ Азербайджана провел ряд встреч в Грузии

Начальник Службы госбезопасности Азербайджанской Республики генерал-полковник Али Нагиев 27-28 апреля находился с официальным визитом в Грузии по приглашению руководителя Службы госбезопасности Грузии Григола Лилуашвили.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт СГБ, в рамках визита генерал-полковник Али Нагиев посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Тбилиси, почтил его память и возложил цветы.

Затем на площади Героев посетил памятник в честь павших за территориальную целостность Грузии, возложил цветы.

На встрече с руководителем СГБ Грузии Григолом Лилуашвили были обсуждены текущие оперативные условия в регионе, влияющие на них факторы, совершенствование борьбы с международным терроризмом и транснациональной оргпреступностью, расширение сотрудничества по обмену опытом и информацией и др. вопросы.

А.Нагиев также встретился с министром внутренних дел Грузии Вахтангом Гомелаури. Стороны обсудили представляющие взаимный интерес вопросы.

Делегацию во главе с начальником СГБ генералом-полковником А.Нагиевым также принял премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Премьер выразил удовлетворение дружескими отношениями и стратегическими сотрудничеством между Азербайджаном и Грузией, отметил важность постоянного развития связей между странами в сфере безопасности.

А.Нагиев передал приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева премьер-министру Грузии И.Гарибашвили. Он выразил уверенность, что соответствующие органы и впредь будут постоянно тесно сотрудничать для совместной борьбы с международными угрозами и угрозами, направленными на национальную безопасность государств.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил благодарность президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву за приветствия и попросил передать ему ответные приветствия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDTX rəisi Gürcüstanda rəsmi səfərdə olub

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