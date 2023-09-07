Глава Северного Кипра поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева

После заявления Президента Азербайджана Ильхама Алиева на заседании Организации тюркских государств (ОТГ) в Баку о том, что флаг Турецкой республики Северного Кипра будет развеваться на мероприятиях в Азербайджане, президент Эрсин Татар поблагодарил Азерб

После заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева на заседании Организации тюркских государств (ОТГ) в Баку о том, что флаг Турецкой республики Северного Кипра будет развеваться на мероприятиях в Азербайджане, президент Эрсин Татар поблагодарил азербайджанского лидера.

Об этом сообщает Report со ссылкой на официальный сайт президента Турецкой Республики Северного Кипра.

"Меня обрадовало заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева на заседании Организации тюркских государств в Баку о том, что флаг Турецкой Республики Северного Кипра будет развеваться на мероприятиях, проводимых в Азербайджане.

В то время как Турецкая Республика Северного Кипра продолжает существовать в Средиземноморье как тюркское государство с концепцией одна нация - три государства, моя самая большая мечта - иметь неразрывные связи с Азербайджаном. Я благодарю господина президента Ильхама Алиева за его заявления и надеюсь, что наше братство и сотрудничество будут вечными", - сказал Эрсин Татар.