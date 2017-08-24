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    Глава Сербии направил письмо президенту Азербайджана

    Александр Вучич: Накоплен большой опыт эффективного сотрудничества между Сербией и Азербайджаном

    Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Президент Сербии Александр Вучич направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

    "Ваше превосходительство.

    Примите мои сердечные поздравления по случаю 20-летия установления дипломатических отношений между нашими странами.

    За минувшие 20 лет накоплен большой опыт эффективного сотрудничества между Республикой Сербия и Азербайджанской Республикой в области двусторонней и многосторонней деятельности. Налажены значимый политический диалог, активное межпарламентское сотрудничество, созданы обширные связи в экономической, инвестиционной, научно-технической, гуманитарной и других сферах. Кроме того, Белград и Баку активно сотрудничают в рамках различных международных организаций.

    Верю, что стратегические партнерские связи между нашими странами будут и впредь развиваться, и мы приложим эффективные совместные усилия для достижения результатов, вызывающих взаимный интерес. Уверен, что это полностью отвечает интересам дружественных народов Сербии и Азербайджана.

    Пользуясь случаем, выражаю Вам глубокую признательность за принципиальную позицию в поддержке территориальной целостности и суверенитета Республики Сербия и непризнание объявленной в одностороннем порядке независимости самопровозглашенного "Косово".

    Ваше превосходительство, желаю Вам успехов в высшей государственной деятельности, а народу Азербайджана – мира и благополучия".

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