Глава Сербии направил письмо президенту Азербайджана

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Президент Сербии Александр Вучич направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Ваше превосходительство.

Примите мои сердечные поздравления по случаю 20-летия установления дипломатических отношений между нашими странами.

За минувшие 20 лет накоплен большой опыт эффективного сотрудничества между Республикой Сербия и Азербайджанской Республикой в области двусторонней и многосторонней деятельности. Налажены значимый политический диалог, активное межпарламентское сотрудничество, созданы обширные связи в экономической, инвестиционной, научно-технической, гуманитарной и других сферах. Кроме того, Белград и Баку активно сотрудничают в рамках различных международных организаций.

Верю, что стратегические партнерские связи между нашими странами будут и впредь развиваться, и мы приложим эффективные совместные усилия для достижения результатов, вызывающих взаимный интерес. Уверен, что это полностью отвечает интересам дружественных народов Сербии и Азербайджана.

Пользуясь случаем, выражаю Вам глубокую признательность за принципиальную позицию в поддержке территориальной целостности и суверенитета Республики Сербия и непризнание объявленной в одностороннем порядке независимости самопровозглашенного "Косово".

Ваше превосходительство, желаю Вам успехов в высшей государственной деятельности, а народу Азербайджана – мира и благополучия".