О нас

Глава региона Иракский Курдистан ознакомился с Ичеришехер

Глава региона Иракский Курдистан ознакомился с Ичеришехер 18 июля делегация под руководством главы региона Иракский Курдистан Нечирвана Барзани в рамках рабочего визита в Азербайджан ознакомился с Ичеришехер, входящим в число памятников мирового культурного наследия.
Внешняя политика
18 июля 2023 г. 19:52
Глава региона Иракский Курдистан ознакомился с Ичеришехер

18 июля делегация под руководством главы региона Иракский Курдистан Нечирвана Барзани в рамках рабочего визита в Азербайджан ознакомился с Ичеришехер, входящим в число памятников мирового культурного наследия.

Как сообщает Report, прогулка по Ичеришехер началась от крепостных ворот.

Сначала гости ознакомились в Ичеришехер с подземной баней, относящейся к XVII и Центром искусства.

В ходе прогулки на электромобиле члены делегации были проинформированы о Государственном историко-архитектурном заповеднике "Ичеришехер", проделанной здесь работе по благоустройству и реставрации. Было отмечено, что на территории Ичеришехер находятся охраняемые государством уникальные исторические архитектурные памятники, относящиеся к различным векам.

Попробовав только что испеченный в тендире хлеб, гости ознакомились в Ичеришехер с шедевром средневековой восточной архитектуры, архитектурным памятником мирового значения – комплексом Дворца Ширваншахов.

Отмечено, что строения исторического памятника, возведенного в начале XV расположены в самой высокой точке одной из возвышенностей Ичеришехер. Памятник хорошо виден со стороны моря и окружающих город высот. Комплекс по сей день сохраняет свое историко-архитектурное преимущество.

Гости также были проинформированы об истории памятника Девичья башня, считающегося одним из символов Баку. Подчеркнуто, что Девичья башня, возведенная в VII-VI веках до нашей эры, в XII веке была восстановлена. Памятник цилиндрической формы высотой 28 метров и диаметром 16 – 16,5 метр состоит из собственно башни и примыкающего к ней с южной стороны опорного строения. Для сохранения этого памятника мирового значения и передачи его грядущим поколениям в настоящем виде по поручению Президента Ильхама Алиева в 2009-2013 годах в Девичьей башне были проделаны работы по консервации.

Большой интерес у гостей вызвала каменная экспозиция, вновь организованная на территории находящегося недалеко от Девичьей башни религиозно-архитектурного комплекса Сыратаглы.

Ознакомление с Ичеришехер произвело на иракских гостей приятное впечатление.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоHead of Kurdistan Region of Iraq visits Icherisheher
Версия на азербайджанском языке Фотоİraq Kürdüstan Regionunun başçısı İçərişəhərlə tanış olub

Экслюзивные новости

Политолог: Гуманитарная помощь от Азербайджана и его поддержка очень важны для Украины
Политолог: Гуманитарная помощь от Азербайджана и его поддержка очень важны для Украины
18 июля 2023 г. 16:31
Мэр освобожденного от оккупации города Купянск: Противник вновь атакует и несет серьезные потери
Мэр освобожденного от оккупации города Купянск: Противник вновь атакует и несет серьезные потери
18 июля 2023 г. 14:44
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
15 июля 2023 г. 11:56
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
13 июля 2023 г. 12:00
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
13 июля 2023 г. 11:00
Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
11 июля 2023 г. 14:20
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
10 июля 2023 г. 14:41
Терминологическая комиссия: Запрета называть детей именем Мамед в Азербайджане не было
Терминологическая комиссия: Запрета называть детей именем Мамед в Азербайджане не было
10 июля 2023 г. 12:01
Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву
Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву
7 июля 2023 г. 18:57
Шамиль Айрым переизбран главой турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы
Шамиль Айрым переизбран главой турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы
7 июля 2023 г. 14:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi