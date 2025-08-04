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Глава президентского совета Йемена приглашен на 13-ю сессию Всемирного форума городов ООН в Баку

Глава президентского совета Йемена приглашен на 13-ю сессию Всемирного форума городов ООН в Баку Председатель Руководящего президентского совета Йемена Рашад Мохаммед Аль-Алими получил приглашение от президента Азербайджана Ильхама Алиева принять участие в открытии 13-й сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13) в Баку.
Внешняя политика
4 августа 2025 г. 22:05
Глава президентского совета Йемена приглашен на 13-ю сессию Всемирного форума городов ООН в Баку

Председатель Руководящего президентского совета Йемена Рашад Мохаммед Аль-Алими получил приглашение от президента Азербайджана Ильхама Алиева принять участие в открытии 13-й сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13) в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на йеменскую газету "Аль-Айям", приглашение передал азербайджанский посол в Саудовской Аравии Шахин Абдуллаев на встрече с министром иностранных дел и по делам экспатриантов Йемена Шайей аз-Зиндани.

Стороны также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Глава МИД международно признанного правительства Йемена рассказал о трудностях в достижении мира в стране из-за продолжающихся атак хуситов, которые создают угрозу безопасности региона и международному судоходству.

Посол Азербайджана выразил заинтересованность в укреплении двусторонних отношений и поддержке усилий по достижению стабильности в Йемене.

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Версия на азербайджанском языке Yəmən Prezident Şurasının sədri Bakıda keçiriləcək beynəlxalq tədbirə dəvət olunub

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