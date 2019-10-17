Представитель ЮНИСЕФ: Азербайджан - первая страна в регионе, где реализуется эта программа

В Азербайджане запущена первая магистерская программа по подготовке специалистов по молодежной политике.

Как сообщает Report, данная программа была разработана ЮНИСЕФ при сотрудничестве с министерством молодежи и спорта Азербайджана при поддержке 6 вузов страны.

Программа предполагает подготовку специалистов по молодежной политике и управления, создания единого стандарта по молодежной работе и др. При разработке программы был использован опыт европейских стран, США, Австралии и России. Была также проведена большая исследовательская работа для выявления конкретных требований по реализации программы.

Выступая на презентации, министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов высоко оценил проделанную работу по реализации данной программы, отметив, что в Азербайджане с 1994 года реализуется активная молодежная политика, а в 2011 году был создан молодежный фонд.

Министр подчеркнул, что все эти шаги обеспечивают высокую активность молодежи страны, напомнив при этом о существовании в стране 300 молодежных организаций.

В свою очередь глава представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане Эдвард Карвардин отметил, что Азербайджан - одна из 10 стран и первая в регионе Южного Кавквза и Средней Азии, где реализуется данная программа: "Это очень важно с точки зрения развития молодежи и общества в целом, так как треть населения страны- это молодежь. Также очень важно чтобы эти будущие специалисты смогли внести свой реальный вклад в развитие молодежи страны".