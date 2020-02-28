Глава представительства UNDP назвал главные вызовы для стран ООН

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"Мир сталкивается сегодня с множеством вызовов, в том числе и в плане конфликтов. Нам нужно больше поддерживать и укреплять ООН для противостояния глобальным угрозам". Как сообщает Report, об этом заявил проректор Университета ADA Фариз Исмаилов на конференции, приуроченной к 75-летию ООН.

По его словам, сейчас в мире протекает множество процессов, в том числе направленные на укрепление национальных суверенитетов на фоне глобализации

Глава представительства Программы развития ООН (UNDP) Алессандро Фракассети также отметил, что мы живем в мире драматических изменений и сложных вызовов.

"Мы должны прилагать усилия более, чем прежде. Необходимо более теснее налаживать международное сотрудничество для совместных ответов глобальных вызовам.

Первый вызов – климатические изменения, подъем уровня моря, связанное с мировым потеплением. Демографические сдвиги – вторая по важности проблема. До конца столетия численность мирового населения вырастет до 11 млрд. человек .

Третий вызов – это насилие в отношении молодежи.

Четвертое – это информационные технологии, которые помогут сделать этот мир более справедливым. Нам надо сделать выбор, в каком направлении мы можем их прилагать, каким потенциалом и силой они обладают", - заявил А. Фракассети.