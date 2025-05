Глава представительства ЕС в Азербайджане поздравил страну с Днем независимости

Глава представительства Европейского союза в Азербайджане Петер Михалко опубликовал поздравление по случаю 28 Мая — Дня независимости.

Как сообщает Report, в публикации говорится:

"С Днем независимости, Азербайджан! В 2025 году партнёрство между Европейским союзом и Азербайджаном продолжает укрепляться. Продолжающиеся переговоры по новому Всеобъемлющему соглашению о партнёрстве и сотрудничестве способствуют углублению наших связей в таких областях, как энергетическая безопасность, транспорт и цифровая взаимосвязанность.

Мы также поддерживаем усилия Азербайджана в направлении "зеленого перехода" и в сфере возобновляемых источников энергии. Партнёрство, основанное на общих ценностях и взаимном уважении, имеет для нас большое значение. Желаем Азербайджану и его народу мира, процветания и устойчивого развития!".