Глава представительства: Азербайджан выстроил крепкое сотрудничество с НАТО

Азербайджан выстроил крепкое сотрудничество с НАТО в области обеспечения мира и безопасности.

Азербайджан выстроил крепкое сотрудничество с НАТО в области обеспечения мира и безопасности.

Как сообщает Report, об этом глава представительства Азербайджана в НАТО Джафар Гусейнзаде заявил в ходе проходящей в Университете ADA конференции высоко уровня "Женщины за устойчивое завтра".

Гусейнзаде отметил роль азербайджанских миротворцев в рамках миссии НАТО в Афганистане.

По его словам, в настоящее время НАТО поддерживает сотрудничество с Азербайджаном по двум основных сферам: практическое сотрудничество и политический диалог.

"Также мы уделяет внимание вопросу участия женщин в мире и безопасности", заявил глава представительства.

Джафар Гусейнзаде отметил важность представленности женщин в сфере миростроительства на пост-конфликтом этапе на всех уровнях, особенно в вопросах восстановления освобожденных территорий и реинтеграции.

"Провокации Армении негативно действуют на мирный процесс и нормализацию отношений с Азербайджаном", добавил он.