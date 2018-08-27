Глава представительства ЮНИСЕФ: В Азербайджане наблюдается большой прогресс в сфере защиты детей - ИНТЕРВЬЮ

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Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Интервью агентства Report с главой представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане Эдвардом Карвардином.

- В этом году ЮНИСЕФ и Азербайджан отмечают 25 лет сотрудничества. Если оглянуться назад, как Вы оцениваете этот долгий путь совместной кооперации?

- Думаю, для детей это были успешные 25 лет. Считаю, что если посмотреть на ситуацию с детьми четверть века назад, видно, что тот период был трудными для Азербайджана из-за конфликта (нагорно - карабахский- ред.), и первая роль ЮНИСЕФ заключалась в оказании незамедлительной помощи детям, которых затронул конфликт. Но мы прошли долгий путь с того времени. Разумеется, сегодня Азербайджан более стабилен и процветает. Мы видим, что это отразилось и на ситуации с детьми. Уровень бедности, затрагивающий детей и их семей, серьезно сократился за последние 25 лет.

Некоторые заболевания, которые были причиной гибели и заболеваний детей 25 лет назад, например, полиомиелит, больше не встречаются в Азербайджане. Даже малярия была повержена благодаря инвестициям в область здравоохранения и программам вакцинации.

Говоря о начальном образовании, стоит отметить, что почти каждый ребенок имеет возможность посещать школу, получать качественное образование. Было продвижение в принятии законопроектов о защите прав детей. Закон об обязательном йодировании соли также оказал большое влияние на здоровье детей. Таким образом, в целом, мы наблюдали реально большое внимание к вопросу защиты детей и фундаментальные изменения в плане поддержки детей в обществе. Хорошим примером тому является то, что если 25 лет назад дети, которых бросали родители, оказывались в приютах, сегодня все больше детей покидают приюты и вливаются в общество. Это важное изменение в плане отношения к защите прав детей в Азербайджане. Мы в ЮНИСЕФ рады этому.

- Какие проекты ЮНИСЕФ реализовал в Азербайджане в этом году и какие еще проекты ожидаются?

- Я приведу ряд важных примеров. Думаю, что область, в которой мы особо рады видеть прогресс – это увеличение внимания к детям с ограниченными возможностями. Мы работаем над продвижением инклюзивного образования. Как вы знаете, президент (Азербайджана- ред.) принял новую государственную программу по инклюзивному образованию в конце 2017 года. Это создает рамки для больших инвестиций в школы подобного типа. Надеемся, что мы увидим все больше детей с инвалидностью, получающих образование, а также продолжение работы с учителями по развитию куррикулума. Мы много работаем над программами по выявлению инвалидности, чтобы позволить медработникам выявлять первые признаки отклонений. Благодаря таким инвестициям, увеличилось число выявления отклонений. Это важно, так как если выявить такие отклонения заранее, можно разработать план поддержки ребенка, чтобы этот недуг не сказался на его возможностях.

В конце прошлого года мы начали программу поддержки молодежи, в особенности пилотные программы в Бинагади и Мингячевире. Сейчас различные агентства и правительство оказывают различный пакет услуг, таких как жизненные навыки для повышения самооценки, лидерства, программы здравоохранения для молодежи. Агентствами были проведены работы по развитию профшкол, и все это было предоставлено домами молодежи, где люди могли получить все нужные услуги в одном месте. Это самая волнительная инновация, которую мы наблюдали в этом году.

Другая новая программа, о которой хотелось бы рассказать, это программа раннего детского развития. Как вы могли знать, уже несколько лет как мы поддерживаем дошкольную подготовку. Это однолетняя программа для детей 5-летнего возраста, которая помогает им быть готовыми к школе в 6 лет. Более две трети детей 5-летнего возраста прошли эту подготовку успешно. Я встречал многих родителей, которые наблюдали изменения в способностях детей учиться. Теперь мы готовим программы для детей младших лет. Мы начали работу в около 50 сообществах с целью подготовки детей 3-х и 4-х лет к обучению. Но самое главное, это то, что они изучают социальные навыки общения с другими детьми. Родители обучаются тому, как помочь детям в их психологическом и физическом развитии. Чем быстрее они будут развивать эти способности, тем быстрее будет развиваться их мозг, способности к общению. Эти навыки останутся с ними всю жизнь. Это нововведение в Азербайджане. Я думаю, это важная инвестиция, которая будет передаваться из поколения в поколение.

Другой сферой нашей работы является вопрос пропаганды и поддержки грудного вскармливания. Опять, оглядываясь на 25 лет назад, можно отметить, что ситуация с грудным вскармливанием улучшилась, и мы поддерживаем в этом родителей. Последние данные показывают, что Азербайджану еще предстоит работа в этом направлении.

Но другой главной областью является то, как мы боремся с анемией. Это имеет важное значение для здоровья женщины и ее ребенка. Вес рожденного с анемией ребенка мал, что сказывается на его развитии и здоровье. Самым простым способом борьбы с этим недугом является включение железа в пищу. И мы знаем, что самым лучшим способом для этого является добавление железа в муку. У Азербайджана нет национальной программы по добавлению железа в муку. Правительство хочет сделать это. Минздрав и парламент помогают в этом деле и мы надеемся, что в этом году это позволит правительству создать законопроект, который сделает обязательным добавление железа в муку. Одним из малочисленных фактов этого является, то, что результаты становятся видны уже спустя год после начала программы. Поэтому, если мы сможем начать программу к концу 2018 года, спустя год мы будем наблюдать снижение анемии.

Последняя сфера, к которой я хочу привлечь внимание, достаточно сложная и направлена на поддержку уязвимых семей. Опять-таки, в стране экономическая ситуация улучшилась, имеется четкое видение, что нужно двигаться вперед, и мы видим продвижение. Но, все еще имеются семьи, у которых сложная жизнь. Есть семьи, где родители имеют совсем небольшой доход, живут в селах или изолированно. И мы знаем, что дети из этих семей испытывают трудности. Поэтому, наша работа в этой сфере заключается в том, как мы можем подготовить социальных работников, как мы можем поспособствовать тому, чтобы эти уязвимые семьи могли воспользоваться уже имеющимися возможностями, о которых они не знают. В Азербайджане нет полноценных социальных работников. Мы считаем, что в этой сфере есть большой пробел. Я знаю, что министерство труда и соцзащиты заинтересовано, чтобы иметь квалифицированных соцработников, которые присматривали бы за уязвимыми семьями, и мы уже начали тренировать подобные кадры и разрабатывать соцпакеты, чтобы испытать их в различных регионах страны. Если все это будет успешным, то мы сможем наблюдать серьезный прогресс в плане разработки типов помощи, имеющихся для семей, которые испытывают трудности. Нужно начинать работать с такими семьями сегодня, чтобы это принесло устойчивое развитие всей стране.

- Как Вы охарактеризуете ситуацию с правами детей в целом в мире и в частности в Азербайджане?

- Я думаю, что это зависит от страны. Есть страны, где права детей не полностью соблюдаются и нужно лишь взглянуть на некоторые конфликты, чтобы увидеть, что дети - первые жертвы конфликтов и постоянно страдают от последствий действий взрослых. Думаю, мы в ЮНИСЕФ можем сделать больше для защиты детей и мы должны показать, что защита их прав фундаментальна и важна для развития мира и социальной ответственности. Думаю, что в Азербайджане, как я уже сказал, имеется большой прогресс и развитие. Я работаю в Азербайджане два года и общался со многими людьми за это время. Люди понимают важность инвестирования в детей и их защиту. Но мы должны быть уверены, что система работает, имеются законы.

Если посмотреть на ситуацию с девочками, здесь все еще есть незавершенная работа. В Азербайджане все еще имеется большой дисбаланс между числом новорожденных мальчиков и девочек. В этом заключается часть нашей работы по работе с общественностью, чтобы повысить понимание важности прав девочек и пользы, которые они могут принести обществу не только как матери и сестры, но и как учителя, инженеры и политики. Девочки могут много чего дать обществу. В этом году мы проводим кампанию вместе с АФФА, которые помогают выявить девочек, имеющих навыки в искусстве, спорте и т.д. Говоря об этом, мы посылаем мессидж, что девочки ценны и даже порой больше, чем мальчики.