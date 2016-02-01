Глава представительства МОМ: Азербайджан имеет полезный опыт в сфере решения вопросов миграции

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ В мире в настоящее время существует около 250 млн. мигрантов.

Как сообщает REPORT, об этом заявил глава представительства Международной организации по миграции (МОМ) в Азербайджане Серхан Актопрак, на презентации "Пособия о европейском законодательстве по вопросам убежища, границы и иммиграции", переведенного на азербайджанский язык.

По его словам, миграция является естественным процессом: "В мире увеличивается число войн и природных катаклизмов, что приводит к росту числа мигрантов".

При этом он отметил, что за последние 16 лет в мире погибли порядка 40 тыс. мигрантов в ходе переселения из одной страны в другую.

С.Актопрак также сообщил, что усиливающийся в мире миграционный кризис также оказывает влияние и на Азербайджан. Он отметил, что Азербайджан имеет полезный опыт в сфере решения миграционных вопросов, которым он мог бы поделиться с другими странами.

При этом, глава представительства подчеркнул, что Европейский союз будет продолжать оказывать поддержку Азербайджану в вопросе миграции.