Глава правительства: В политической жизни Азербайджана произошли важные события

Глава правительства: В политической жизни Азербайджана в этом году произошли важные события

Доверительные отношения между главами государств и правительств стран СНГ придают колоссальный импульс развитию сотрудничества.

Как передает российское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на заседании Совета глав правительств СНГ в четверг в Москве.

Глава правительства подчеркнул, что 2024 год ознаменовался для Азербайджана большим количеством визитов на уровне глав государств и правительств.

"Доверительные отношения, сложившиеся между главами государств и правительств, придают колоссальный импульс интенсификации взаимодействия во всех сферах как в двустороннем, так и многостороннем форматах", - сказал Асадов.

Асадов напомнил, что в политической жизни Азербайджана в этом году произошли важные события. "Впервые в истории независимого Азербайджана, после восстановления территориальной целостности страны президентские и парламентские выборы были проведены на всей ее территории, что явилось историческим событием и позволило бывшим вынужденным переселенцам проголосовать на избирательных участках, организованных на их родных землях. В связи с этим хотел бы поблагодарить миссию наблюдателей от стран-членов СНГ и самого Содружества за активное участие и проявленный профессионализм", - сказал он.