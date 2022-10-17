Глава польской НПО: Я рассказываю о терроре в Гяндже международным организациям

20:45 "Я рассказываю международным организациям о террористических актах, совершенных армянами в Гяндже против мирных жителей".

"Я рассказываю международным организациям о террористических актах, совершенных армянами в Гяндже против мирных жителей".

Об этом западному бюро Report заявил глава Ассоциации польских демократов Адриан Пиочета.

Он отметил, что эта провокация, совершенная армянами, не укладывается ни в какие законы войны.

Напомним, что сегодня состоялась международная конференция "Военные преступления: нападения на гражданских лиц", посвященная годовщине террористических актов, совершенных в Гяндже во время Отечественной войны.

А.Пиочета также принял участие в этой конференции и побывал в зоне разрушений в Гяндже.