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Глава польской НПО: Я рассказываю о терроре в Гяндже международным организациям

Глава польской НПО: Я рассказываю о терроре в Гяндже международным организациям 20:45 "Я рассказываю международным организациям о террористических актах, совершенных армянами в Гяндже против мирных жителей".
Внешняя политика
17 октября 2022 г. 21:21
Глава польской НПО: Я рассказываю о терроре в Гяндже международным организациям

"Я рассказываю международным организациям о террористических актах, совершенных армянами в Гяндже против мирных жителей".

Об этом западному бюро Report заявил глава Ассоциации польских демократов Адриан Пиочета.

Он отметил, что эта провокация, совершенная армянами, не укладывается ни в какие законы войны.

Напомним, что сегодня состоялась международная конференция "Военные преступления: нападения на гражданских лиц", посвященная годовщине террористических актов, совершенных в Гяндже во время Отечественной войны.

А.Пиочета также принял участие в этой конференции и побывал в зоне разрушений в Гяндже.

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Версия на азербайджанском языке Polşa QHT rəhbəri: "Gəncədəki terrorun beynəlxalq təşkilatlara ötürülməsi üçün işlər görürəm"

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