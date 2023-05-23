Глава Перу поздравила президента Ильхама Алиева

Президент Перу Дина Эрсилия Болуарте Сегарра направила поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Президент Перу Дина Эрсилия Болуарте Сегарра направила поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство господин Президент!

Рада передать Вам самые искренние поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.

В этот знаменательный день хочу еще раз довести до внимания Вашего превосходительства, что правительство Перу заинтересовано в продолжении расширения и укрепления связей как в двусторонних, так и многосторонних рамках в интересах наших стран.

Желаю дорогому народу Азербайджанской Республики благополучия и прогресса, пользуясь случаем, еще раз выражаю Вам глубочайшее уважение и почтение".