Глава Перу поздравила президента Ильхама Алиева

Президент Перу Дина Эрсилия Болуарте Сегарра направила поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как передает Report, в письме говорится:
"Ваше превосходительство господин Президент!
Рада передать Вам самые искренние поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.
В этот знаменательный день хочу еще раз довести до внимания Вашего превосходительства, что правительство Перу заинтересовано в продолжении расширения и укрепления связей как в двусторонних, так и многосторонних рамках в интересах наших стран.
Желаю дорогому народу Азербайджанской Республики благополучия и прогресса, пользуясь случаем, еще раз выражаю Вам глубочайшее уважение и почтение".