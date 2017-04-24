Президент ПАСЕ согласился принять участие в слушаниях по его визиту в Сирию

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Президент ПАСЕ Педро Аграмунт согласился принять участие в слушаниях по его визиту в Сирию.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы ПАСЕ.

"Президент ПАСЕ Педро Аграмунт, с учетом просьбы значительного числа членов, согласился принять участие в слушании, открытом для всех членов Ассамблеи, о его недавнем визите в Сирию",- отмечается в документе.

Слушания состоятся завтра, 25 апреля.

Ранее, в первый день работы весенней сессии Ассамблеи, Аграмунт принес извинения за поездку в Сирию, отметив, что эта поездка была ошибкой. Он добавил, что многие в рядах Ассамблеи выражали беспокойство по поводу этой поездки.

Сразу после слов об извинениях, парламентарии потребовали от главы ПАСЕ признать свою отставку.

При этом в правилах ПАСЕ нет положениях об импичменте председателя Ассамблеи. Глава ПАСЕ может уйти только добровольно.