 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент ПАСЕ согласился принять участие в слушаниях по его визиту в Сирию

    Слушания состоятся 25 апреля

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Президент  ПАСЕ Педро Аграмунт согласился принять участие в слушаниях по его визиту в Сирию.

    Как сообщает Report, об этом  говорится в сообщении пресс-службы  ПАСЕ.

    "Президент ПАСЕ Педро Аграмунт, с учетом просьбы значительного числа членов, согласился принять участие в слушании, открытом для всех членов Ассамблеи, о его недавнем визите в Сирию",- отмечается в документе. 

    Слушания состоятся завтра, 25 апреля.

    Ранее, в первый день работы весенней сессии Ассамблеи, Аграмунт принес извинения за поездку в Сирию, отметив, что эта поездка была ошибкой. Он добавил, что многие в рядах Ассамблеи выражали беспокойство по поводу этой поездки.

    Сразу после слов об извинениях, парламентарии потребовали от главы ПАСЕ признать свою отставку.

    При этом в правилах ПАСЕ нет положениях об импичменте председателя Ассамблеи. Глава ПАСЕ может уйти только добровольно.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi