Глава ПАСЕ: Приветствуем парафирование Азербайджаном и Арменией мирного договора
Об этом европейское бюро Report сообщает со ссылкой на его публикации в социальных сетях.
"Я тепло приветствую мирное соглашение (парафирование - ред.), подписанное в Вашингтоне между Арменией и Азербайджаном под эгидой США. ПАСЕ всегда продвигала парламентскую дипломатию в этом конфликте, готова поддержать этапы для укрепления этого соглашения и взаимного доверия между сторонами", - написал Русопулос.
Отметим, что 8 августа в Вашингтоне состоялся саммит лидеров Азербайджана, США и Армении, в рамках которого были подписаны документы, направленные на завершение мирного процесса между Баку и Ереваном.
I warmly welcome the peace agreement signed in Washington between Armenia & Azerbaijan, under the auspices of the US. PACE has always promoted parliamentary diplomacy in this conflict, stands ready to accompany stages of consolidation of this agreement & strengthen mutual trust pic.twitter.com/v0Fi8be7Hb