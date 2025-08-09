О нас

Глава ПАСЕ: Приветствуем парафирование Азербайджаном и Арменией мирного договора

Глава ПАСЕ: Приветствуем парафирование Азербайджаном и Арменией мирного договора Свои поздравления в связи с подписанными в Вашингтоне договоренностями между Азербайджаном и Арменией выразил председатель ПАСЕ Теодорос Русопулос.
Внешняя политика
9 августа 2025 г. 14:43
Глава ПАСЕ: Приветствуем парафирование Азербайджаном и Арменией мирного договора

Председатель ПАСЕ Теодорос Русопулос поздравил Азербайджан и Армению с подписанием в Вашингтоне документов в рамках нормализации двусторонних отношений.

Об этом европейское бюро Report сообщает со ссылкой на его публикации в социальных сетях.

"Я тепло приветствую мирное соглашение (парафирование - ред.), подписанное в Вашингтоне между Арменией и Азербайджаном под эгидой США. ПАСЕ всегда продвигала парламентскую дипломатию в этом конфликте, готова поддержать этапы для укрепления этого соглашения и взаимного доверия между сторонами", - написал Русопулос.

Отметим, что 8 августа в Вашингтоне состоялся саммит лидеров Азербайджана, США и Армении, в рамках которого были подписаны документы, направленные на завершение мирного процесса между Баку и Ереваном.

Версия на азербайджанском языке AŞPA sədri: Azərbaycan və Ermənistanın sülh müqaviləsini paraflamasını alqışlayırıq
Версия на английском языке PACE chief welcomes signing of documents between Azerbaijan and Armenia in US

